Trots förlusten mot Detroit Red Wings, har Washington Capitals anledning till att fira. Aleksandr Ovetjkin tangerade nämligen Gordie Howes rekord för flest antal mål med samma klubb i natt.

– Det är givetvis stort, säger han till Washingtonmedia efter matchen.

I natt föll Washington Capitals mot Detroit Red Wings i Little Caesars Arena i en 3–1-förlust. Men trots slutresultatet är detta en match som Washington sent kommer glömma.

Detta då forwarden Aleksandr Ovetjkin gjorde sitt 786:e mål, och därmed tangerar Gordie Howes rekord för flest antal mål med samma klubb.

– Det är givetvis stort. Jag har spelat hela min karriär i Washington. Det är ett stort nummer, och att få tangera med en legend är häftigt att uppnå, säger lagkaptenen till Washingtonmedia efter matchen.

