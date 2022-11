Under gårdagen kom chockbesedet att Göteborg HC drar sig ur SDHL med omedelbar verkan. Spelarna i laget fick beskedet via en gruppchatt bara 30 minuter innan beslutet offentliggjordes.

– Det tråkiga är att nu när vi har facit i hand så skulle vi aldrig startat säsongen, säger tränaren Snorri Sigurbergsson till Hockeysverige.se.

I går kom ett högst oväntat besked då Göteborg HC meddelade att dom drar sig ur SDHL baserat på sportsliga och ekonomiska grunder. Spelarna, som förberedde inför match mot HV71, fick beskedet via en chattgrupp bara halvtimmen innan pressmeddelandet gick ut. Det var såklart många arga, ledsna och besvikna spelare och ledare igår. Arga, ledsna och besvikna med all rätt.

En av alla besvikna är Snorri Sigurbergsson som tog över jobbet som coach inför säsongen.

– Jag visste när jag tog det här jobbet att det skulle bli en utmaning. Men att det skulle bli en sådan här utmaning visste jag såklart inte, säger Snorri Sigurbergsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag visste att vi skulle ligga där nere och kämpa om en slutspelsplats. Det var i alla fall förhoppningen. Att det skulle bli jobbigt på planen förstod jag, men nu blev det i stället bara jobbigt utanför planen. Det var inte vad jag hade räknat med.

När vi sågs på SDHL:s upptaktsträff sa du att du saknade en identitet i klubben. Vad grundade du det på?

– Det grundade jag på hur Göteborg spelat senaste åren. I alla fall när jag mött dom. Man visste inte vilket GHC man fick. Ibland fick man ett GHC som kampade hela matchen och inte gav upp, medan i nästa match kunde det vara att dom bara backade hem och gav upp efter två snabba mål.

– Det var jag menade med att det saknades en identitet i klubben. Samtidigt var det många importer och få svenskar. Det ville vi komma ifrån, men vi upptäckte tidigt att det skulle vara svårt att få in många nya svenska spelare.

Snorri Sigurbergsson. Foto: Bildbyrån

Nya problem hela tiden

Snorri Sigurbergsson från upptaktsträffen:

”Vissa kan se bara på det negativa och ser då problem, problem, problem… Vi vill hitta lösningar på problemen i stället för att bara se det negativa.”

Har det fungerat att jobba utifrån hitta lösningar i stället för att titta bakåt och se alla problem som varit?

– Vi har försökt hitta lösningar på allting, men så fort vi gjort det har det kommit fram nya problem som vi inte vetat om, vilket var jobbigt.

Vad är det för problem du inte visste om från början?

– Jag visste inte om att det var en så stor ekonomisk kris i klubben, vilket också är en stor anledning till att man gjort så här. Jag hade inte så bra koll på det och är egentligen den största överraskningen för mig.

Hur har dialogen mellan dig och styrelsen varit från första början till nu?

– (Jan) Mellgren är på sin Europaresa så han har vi inte haft så mycket kontakt med. I alla fall inte jag.

– Sedan har vi haft ett par styrelsemedlemmar som varit i hallen och jobbar runt matcherna så då har jag träffat dom.

Har du fått någon information av styrelsen hur läget har varit ekonomiskt i klubben?

– Nej, egentligen inte. Alla vet såklart att GHC inte är den rikaste klubben, men så stor kris visste jag inte att det var.

NIcole Jackson packar ihop sin utrustning. Foto: Bildbyrån

Vill inte skylla på Frölunda

Snorri Sigurbergsson vill ändå hylla spelarnas inställning under säsongen.

– Inställningen från tjejerna har varit suverän, jättebra. Jag kan inte ha bett om bättre tjejer. Alla har varit jättebra och hela tiden velat bli bättre. Det här är såklart jättetråkigt för dom.

Hur ser du att konkurrensen från Frölunda påverkat Göteborgs lagbygge och i slutändan kanske även det här beslutet?

– Det ska inte vara en ursäkt för att det här skedde. Att Frölunda startade ett damlag ska absolut inte vara en ursäkt.

– Det här är ett misslyckande från i somras, att GHC inte kunde få hit tillräckligt många svenska tjejer. Att skylla på att Frölunda tagit många svenska tjejer från Göteborgsområdet är inget vi ska skylla på. Det här är bara vårt eget fel.

Nu har du inte bott i Göteborg så länge, men känner du att det finns utrymme för två elitsatsande damlag i Göteborg?

– Jag vill i alla fall tror att det finns utrymme för det. Någonstans måste man ändå insett att Frölunda skulle komma upp och då bli den stora klubben i Göteborg.

– Sedan hade det varit perfekt om vi hade kunnat ta hit tjejer för att sedan skicka dom vidare till Frölunda. Vi skulle kunnat bli en språngbräda till andra klubbar i SDHL. Det var mitt tankesätt, att vi skulle få hit unga svenska tjejer och importer för att dom sedan skulle kunna ta sig vidare i karriären.

Träffade aldrig nya vd:n: “Vet inte vad det blev av honom”

Flera spelare har berättat om svikna löften, uteblivna jobb, märkliga boenden runt om i Göteborgstrakten och så vidare.

– Det är jättetråkigt att det blivit så. Jag kom hit som hockeytränare så den biten hade jag ingenting med att göra.

Det påverkade väl ändå tjejernas prestation?

– Ja, absolut. Så var det säkert, men tjejerna var glada när dom kom till hallen. Det här med jobben var svårt. Vi fick in en ny vd vid årsmötet innan sommaren. Enligt den information jag fick hade han lovat flera jobb till föreningen som tjejerna skulle kunna få.

– Jag vet inte vad det blev av den vd:n, men jag träffade aldrig honom. Han slutade väl och sedan blev det inget mer med dom jobben.

Hur fick du beskedet att ni skulle dra er ur SDHL?

– Jag hade börjat misstänka att det skulle kunna ske, men jag trodde inte att det skulle behöva hända. Sedan fick jag veta det igår, precis som alla andra. Någon timme innan visste jag att det här skulle ske. Jag tror det var runt elva.

– Sedan fick jag inte gå ut med det här till tjejerna förrän en halvtimme, 20 minuter innan pressmeddelandet kom från C More och SDHL om att det här skulle ske.

Sportchefen Tony Cuzic tittar på medan spelarna packar ihop omklädningsrummet. Foto: Bildbyrån

"Tycker mest synd om tjejerna"

Hur gick dina tankar då du fick beskedet?

Snorri Sigurbergsson tystnar en stund och tar sedan ett djupt andetag innan han fortsätter:

– Det var jättetråkigt såklart. Jag hade inga ord då…

– Jag har flyttat hit med familjen och tankarna var att vi skulle vara här i tre år för att sedan ta oss vidare. Framför allt att också ha ett jobb under dom här tre åren, så igår var det väldigt tomt.

– Jag tycker ändå mest synd om tjejerna som kommit hit, kanske flugit hit över Atlanten och sedan inte kunna erbjuda det vi hade lovat innan.

– Vi var få på träningarna även om vi hade samarbete med ett par klubbar. Det samarbetet fungerade bra i början, men till slut fungerade inte det heller. Jättetråkigt för tjejerna.

Hur tog spelarna emot det här beskedet?

– Vi skulle ha haft match igår… Som du sa bor tjejerna lite överallt runtom i Göteborg så det var svårt att kalla till ett möte snabbt.

– Vi bestämde då att gå ut med informationen i våra gruppchattar och kallade där då till ett möte klockan sex i går kväll.

Hur var det mötet?

– Tungt och jobbigt… Spelarna hade haft lite tid så beskedet hade smällt in lite, men det var fortfarande jobbigt.

Fanns det inte tillräckligt med svenska spelare för att ni skulle kunna fortsätta spela i SDHL?

– Jo, men det tror jag. I alla fall om man ser till hela landet. Här i Göteborg är det ändå uppenbarligen svårt.

Ni har haft med 24 svenska spelare under säsongen.

– Sedan handlar det om att ska vi ta in spelare så vill vi också ha kvalité på dom spelarna. Jag förstår att det inte kanske kunde vara toppkvalité, men dom måste ändå hålla SDHL-nivå.

– Två spelare, Andrea Dellblad (39 år) och Anny Källum (35 år) är gamla spelare från Riksserietiden. Dom hade slutat spela för länge sedan, men kom nu in och hjälpte till. Vi lyfte även upp spelare från vårt eget utvecklingslag. Dom var inte redo från SDHL.

– Vi tog in en massa spelare som inte var klara för SDHL för att fylla ”hemmafostradekvoten”, vilket också varit jobbigt.

Foto: Bildbyrån

"Planen var att vara här i tre år"

Hade du kunnat driva det här laget vidare i SDHL alltså som lag betraktat?

– Det hade blivit jättesvårt. Om vi tar matchen som skulle spelats i går där vi saknade två tjejer för att fylla ”hemmafostradekvoten”. Helgens matcher hade också varit svårt att fylla utefter svenska kvoten. Det känns ändå som vi drivit det så långt det gått.

Hur har din dialog med SDHL varit kring det här beslutet och kanske kring dispens att spela med flera importer?

– Jag vet att sportchefen, Tony (Cuzic) har haft det. Jag har också pratat lite med (Oscar) Alsenfelt om vad som sker, kan vara bäst att göra och sådant. Inte mer än så.

- Jag är här som tränare. Det är först och främst sportchefen och styrelsen som ska sköta den kommunikationen.

Jag kallade att Göteborg drar sig ur mitt i seriespelet ”en skam för SDHL och svensk damhockey” i en krönika, hur tänker du kring mina ordval där?

– Skam… Ja, det är förståeligt att många tycker det. Det tråkiga är att nu när vi har facit i hand så skulle vi aldrig startat säsongen.

– Det är också var jag tänker på nu när jag har facit i hand, att man alltid är klok efteråt.

Är du mest arg, ledsen eller besviken över det som hänt?

– Jag känner en blandning av allting. Besviken över att det här inte fungerade. Att jag tog hit familjen och planen var att vara här i tre år. Att jag lät frugan säga upp sig från jobbet i Stockholm. Vi hade ett bra liv i Stockholm så jag känner en besvikelse över det.

– Arg över att det här inte fungerade… Det är en blandning av allting, avslutar Snorri Sigurbergsson.

TV: Han kommer att ha C:et för Tre Kronor i Karjala

Matchrapporter: SDE utklassade Göteborg HC på bortaplan Storseger för AIK borta mot Göteborg HC Äntligen seger för HV 71 mot Göteborg HC Storseger för Modo hemma mot Göteborg HC Modo höll nollan och tog stark seger mot Göteborg HC