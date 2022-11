Han har matchat igång i AHL. Nu är räknar Toronto-tränaren Sheldon Keefe med att Timothy Liljegren gör sin säsongsdebut i NHL under helgens match mot Boston Bruins, enligt TSN:s Mark Masters

Timothy Liljegren har ännu inte kommit till spel med Toronto Maple Leafs denna säsong. Detta då den 23-årige backen i september ådrog sig ett sportbråck som krävde att han undergick operation.

Men under helgen kan svensken vara tillbaka i Torontos laguppställning. Under gårdagen skrev TSN:s reporter Mark Masters på Twitter att Torontotränaren Sheldon Keefe förväntar sig att Liljegren kommer till spel under helgens match mot Boston Bruins.

Som del av hans rehabiliteringsprocess har den svenske backen spelat två matcher med farmarlaget Toronto Marlies denna säsong, där han noterades för en assist.

