Henrik och Daniel Sedin kommer att testa på att vara tränare.

De kommer nämligen att vara coacher i den prestigefyllda talangmatchen CHL/NHL Top Prospects Game.

Efter att de avslutade sina spelarkarriärer har Henrik och Daniel Sedin varit verksamma inom Vancouver Canucks i olika roller. Först som assisterande general managers och den här säsongen är de utvecklingscoacher inom föreningen.

Men nu står det klart att Sedinbröderna ska testa på att vara tränare i matchsituation.

Under onsdagen meddelade nämligen CHL (Canadian Hockey League, en paraplyorganisation för de kanadensiska juniorligan) att Henrik och Daniel Sedin ska vara tränare i den kommande CHL/NHL Top Prospects Game som ska spelas i Vancouver 25 januari 2023.

CHL/NHL Top Prospects Game är en årlig match där 40 draftaktuella spelare från de kanadensiska juniorligorna (WHL, OHL och QMJHL) får visa upp framför ett stort antal NHL-scouter.

"The players that are going to play for Daniel and Henrik, it's a thrill to be around two Hall of Famers." @TSNHockey Director of Scouting @CraigJButton discusses what the Sedin twins will bring to the 2023 @KubotaCanadaLtd CHL/NHL Top Prospects Game as coaches! pic.twitter.com/EQiU5fy2Ap