Tim Juel har ett utgående kontrakt med Oskarshamn. Målvakten är öppen för en fortsättning i den småländska klubben – men håller dörren öppen för nya äventyr.

– Det finns andra som har ögonen på en också, säger Juel till Barometern.

28-årige Tim Juel stod för en stark debutsäsong i SHL förra säsongen och tampas med Joe Cannata om speltiden mellan Oskarshamns stolpar. Till skillnad från kanadensaren har Juel inget kontrakt med SHL-klubben nästa säsong, då det tvåårskontrakt han skrev med klubben våren 2021 löper ut om ett halvår.

Juel har inte diskuterat sin framtid med sportchefen Thomas Fröberg.

– Nej, vi har inte snackat någonting än, säger han till Barometern.

Bekräftar intresse från annat håll

28-åringen kan tänka sig att stanna i Oskarshamn, men håller även dörren öppen för nya äventyr.

– Det kan jag göra. Samtidigt ska man väl ha lite tålamod. Det finns andra som har ögonen på en också, säger Juel som bekräftar att intresse finns från annat håll.

– Ja, det finns det väl, men inget konkret någonstans än. Jag försöker bara fokusera på att prestera bra nu, och hjälpa laget att vinna.

Tolv spelare med utgående kontrakt

Den här säsongen har Tim Juel vaktat kassen i fem av 14 matcher för Oskarshamn, där han släppt in strax under tre mål per match och står noterad för en räddningsprocent på 91,7 procent.

Utöver Juel har elva spelare i Oskarshamn utgående kontrakt, däribland de finska stjärnorna Antti Suomela och Juuso Riikola.

SVEP: Alla mål från nattens NHL-matcher

Matchrapporter: Oskarshamn slog Rögle på bortaplan Oskarshamn vann efter avgörande i förlängningen mot Rögle Segerraden förlängd för Timrå – besegrade Oskarshamn Oskarshamn vann mot Skellefteå hemma – avgjorde i förlängningen Oskarshamn kunde inte stoppa formstarka Leksand