Pontus Holmberg kallas upp till Toronto Maple Leafs.

Det innebär att Växjös förre SM-guldhjälte kan få göra NHL-debut snart.

Snart kan vi få se en ny svensk dra på sig skridskorna för att göra debut i världens bästa hockeyliga, NHL.

Under tisdagen meddelade nämligen Toronto Maple Leafs att 23-årige Pontus Holmberg kallas upp till NHL-laget på Wayne Simmonds bekostnad. Det innebär att Holmberg skulle kunna få göra debutera i NHL under natten mellan onsdag och torsdag då Toronto möter Philadelphia Flyers. På tisdagens träning med Toronto Maple Leafs matchades Holmberg sedan i en hel svenskkedja tillsammans med Calle Järnkrok och Pierre Engvall.

The @MapleLeafs have recalled F Pontus Holmberg from the @TorontoMarlies.



F Wayne Simmonds has been loaned to the Marlies.