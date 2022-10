Adam Larsson kastade handskarna i natt. Svensken gick upp i ringen mot Vancouvers Tanner Pearson.

Vancouver vann med 5-4 mot Seattle och tog sin första seger för säsongen. Bland annat efter att Elias Pettersson gjort 1+1.

Men frågan är om inte Seattlebacken Adam Larsson också kan ses som en vinnare, i alla fall i det slagsmål han var inblandad i under matchen. Larsson kastade handskarna mot Vancouverforwarden Tanner Pearson, och fick in flera slag innan domarna gick in och bröt fajten.

Enligt sajten hockeyfights.com var det svenskens femte slagsmål i NHL-karriären. Det senaste kom dock så sent som i slutet av förra säsongen, då han gick upp mot Vladislav Namestnikov.

Se slagsmålet i videospelaren ovan.