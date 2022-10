Efter två förluster och många tuffa smällar mot sig fick Linus Videll och Södertälje ta revansch mot Djurgården. Forwardsveteranen fick raka in det avgörande 2–1-målet mot sitt tidigare lag.

– Det är det här vi måste göra varje match, säger Videll till C More.

Södertälje har förlorat båda sina tidigare matcher mot Djurgården denna säsong, men i kväll fick de äntligen revansch. Inte minst blev det just det för Linus Videll, som fick sätta det avgörande 2–1-målet mot sin tidigare klubb.

Videll lämnade Djurgården under uppmärksammade former efter endast elva matcher under förra säsongen. Den 37-årige stjärnan var hårt bevakad i sitt tidigare möte med Djurgården och fick då ta emot en hel del smällar.

Segern i kväll blev därmed än mer ljuv för forwardsveteranen.

Södertälje hade inlett matchen på ett imponerade sätt och tog även ledningen tidigt genom en fin prestation av Albert Sjöberg, som förde pucken hela vägen från egen zon fram till 1–0.

– Jag tycker att vi gör en bra första period. Det är lite upp och ner. Leon la ut den fint till mig på kanten, sen fick jag den runt backen och så var det bara att avlossa och hoppas på att den går in. Den var magisk, säger Albert Sjöberg i C More.

"I dag gör vi allt rätt"

Djurgården kvitterade sedan i den tredje perioden. Med bara några fåtal minuter kvar på klockan var ställningen helt lika. Då fick Videll kliva fram. En retur plockades ner av Renars Krastenbergs som kunde hitta Videll på andra stolpen.

Södertälje toppade sedan det hela genom att sätta 3–1 i tom bur. Efter matchen firade SSK-spelarna rejält framför sin hemmaläktare och det var sedan en tydligt glad Videll som åkte över till C Mores mikrofon.

– Det är underbart. Det är gåshud. Det är alltid speciellt att spela mot gamla lag och det är alltid speciellt att spela med sådan här stämning. Det är det som är det speciella. Laginsatsen är underbar. Det är det här vi måste göra varje match. Vi har fuskat med saker lite nu och då, men i dag gör vi allt rätt, säger Videll till C More.

TV: "Påminner om Djurgården för ett par år sedan"

