Klockan 15:55 under fredagen landade Linus Klasen i Stockholm och installerade sig på Hovet. Han kommer därmed inte till spel i kväll, men hoppas få dra på sig tröjan snart.

– Det ska bli en ära, säger Klasen i C More.

De senaste veckorna har inneburit stor förändring för Linus Klasen. Efter att han under förra veckan gått skilda vägar med sin schweiziska klubb är han nu äntligen på plats i Stockholm. I C Mores sändning under kvällen visade man hur den 36-årige stjärnan installerade sig på Hovet.

Klasen blev nästan tårögd när han fick se sin tröja med nummer 86 hänga i omklädningsrummet, och hintade om när han debuterar.

– Förhoppningsvis i morgon får jag göra det (dra på sig tröjan). Det ska bli en ära, säger Klasen i C More.

Klasen blev i måndags klar för en övergång till huvudstadslaget, men det har inte varit klart huruvida han skulle vara klar för spel direkt. Djurgården ställs mot Södertälje på bortaplan i kväll, men möter redan i morgon Vita Hästen hemma på Hovet.

“Jobbar väldigt hårt”

Stockholmslagets tränare Joakim Fagervall ville inte riktigt gå in på hur han skulle få in Klasen i laget, men menade att det inte var något problem.

– Jag vet ungefär det alla andra vet. Det är en otroligt skicklig hockeyspelare, främst i den producerande delen. Sen har jag kontakt med Luleå, där han var senast i Sverige. Det är en kille som jobbar väldigt hårt för att laget ska vinna hockeymatcher. Det var inget problem att plocka in honom och det kommer inte heller vara ett problem att sätta in honom, säger Fagervall i C More.

