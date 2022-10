Rikard Grönborg uppges vara klar som huvudtränare för finska Tappara till nästa säsong. Nu bekräftar Zürich att den tidigare svenske förbundskaptenen lämnar tränarjobbet i klubben efter säsongen.

Under gårdagen kom uppgifter från finska Iltalehti som gjorde gällande att den tidigare svenske förbundskaptenen Rikard Grönborg skulle ta över den regerande finska mästaren Tappara till nästa säsong.

Nu meddelar Zürich, klubben som Grönborg tränat sedan han lämnade förbundskaptensjobbet i Tre Kronor 2019, att svensken kommer att lämna klubben efter den här säsongen.

Vidare meddelar Zürich att Grönborg redan accepterat ett kontraktserbjudande från en annan klubb till nästa säsong.

– Vi accepterar så klart Rikards beslut att vilja ha hans framtid klar. Fokus är nu på det gemensamma målet att ha en framgångsrik första säsong i Swiss Life Arena, säger sportchefen Sven Leuenberger till klubbens hemsida.

Grönborg förde Zürich till en grundserieseger under sin debutsäsong 2019/20, där slutspelet sedan ställdes in på grund av coronapandemin. 2021 tog han laget till en semifinal innan han under fjolårssäsongen förde Zürich till final, där de sedan fick se sig besegrade av Zug.

Bromé: "Det har varit svårare än jag trodde"