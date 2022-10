Skellefteå bröt sviten. Sex raka förluster blev inte sju.

Dessutom gjorde man det mot rivalen Luleå.

– Jag har inga ord just nu. Det är bara så jävla skönt, säger Gustaf Lindvall i C More.

Det var två pressade lag som klev ut på ien i Luleå för att avgöra kvällens rivalmöte. Luleå kom från tre raka förluster. Men värst var det för Skellefteå som absolut ville undvika att förlänga sin tunga svit och sjunde raka förlusten.

Efter tre jämna perioder krävdes det förlängning och sedan straffar innan en vinnare kunde koras. Skellefteå fick äntligen dra det längsta strået och avslutade därmed förlustsviten med en 3–2-vinst.

– Jag har inga ord just nu. Det är bara så jävla skönt. Det känns helt underbart, säger Gustaf Lindvall i C More efter matchen.

Det blev som väntat ett böljande spel med flera utvisningar och bråk framför målburarna. När första perioden var spelade hade Skellefteå vänt 0–1 till en 2–1-ledning. Det första i powerplay och det andra i numerärt underläge genom Andreas Wingerli.

– Det är böljande, vi får några fina ingångar och vi vill bita fast oss i anfallszon. Det är sån hockey vi vill spela, inte böljande. Sandberg gör en jäkla åkning framför mål så mycket att tacka honom för det målet, säger Wingerli i C More.

"Vi får fan inte in pucken"

Andra perioden blev istället helt mållös, trots att Luleå under slutet av andra perioden pressade Gustaf Lindvall i Skellefteåburen hårt och var ännu mer fysiska i sitt spel.

– Deras backar blir lite svettiga när vi väl trycker dit dem. Då blir de lite skraja när Leo Komarov och Juhani Tyrväinen kommer. Vi har perioden, deras målvakt räddar väl kvar dem lite. Vi har riktigt bra lägen, vi får fan inte in pucken. Det måste vi träna på (skratt), säger Luleås Oscar Engsund i C More efter andra perioden.

I den tredje perioden höjdes temperaturen i Coop Norrbotten Arena ytterligare. Speciellt efter att Engsund assisterat Jack Connolly till 2–2 efter dryga tio minuter av perioden. Med lite mer än en minut kvar att spela fick Luleå även chansen att avgöra genom ett numerärt överläge, men kunde endast få till ett farligt avslut.

Matchen gick som sagt istället till straffar där unge Simon Robertsson var den enda att hitta nätet för Skellefteå, samtidigt som Gustaf Lindvall höll tätt på Luleås straffar.

