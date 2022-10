Från målskytt till playmaker. Patrik Karlkvist bjöd på en show, låg bakom allt och tangerade ett ligarekord när Oskarshamn kämpade sig till en 6–5-vinst mot Rögle på övertid.

– Jag tycker det är så jävla bra moral, säger Karlkvist i C More.

Patrik Karlkvist har följt upp fjolårets succé på bästa sätt.

Under de inledande tolv matcherna denna säsong har han stått för 13 poäng, men tio av dessa har varit mål. Han har helt enkelt varit en riktigt målkung. Men i kvällens möte med Rögle agerade han helt plötsligt playmaker istället. Och inte bara med någon enstaka assist, utan med hela sex (!) stycken.

Oskarshamn kämpade sig tillbaka från ett tidigt tvåmålsunderläge mot Rögle, och det var just Patrik Karlkvist som låg bakom allt! Samtliga sex mål av hemmalaget kom efter att forwardstjärnan fått röra pucken, och till slut säkrade hans Oskarshamn även segern efter förlängning. Siffrorna på resultattavlan: 6–5.

Tangerade rekord

Det hör naturligtvis inte till vanligheten att en spelare noteras för så många assist i en match, utan det är faktiskt så att det endast har gjorts två gånger tidigare i SHL/Elitserien. Faktum är att det är ett tangerat rekord. Sex assist är det högsta som någon spelare noterats för i en och samma match.

De andra två spelarna som lyckats med samma bedrift som Karlkvist är inga mindre än Mats Näslund och Håkan Södergren.

Oskarshamn vann som sagt efter förlängning i kvällen möte. Rögle hade ledningen flera gånger om, men Karlkvist och company gav inte upp.

– Jag tycker det är så jävla bra moral. Jag var lite less efter första, men vi steppar upp ordentligt. Jag är så jävla stolt över grabbarna. Sjukt glad är jag, säger Karlkvist i C More efter matchen.

TV: Experterna om Bratts succésäsong

Matchrapporter: Oskarshamn vann efter avgörande i förlängningen mot Rögle Segersviten sprack för Leksand mot Rögle Oskarshamn vann mot Skellefteå hemma – avgjorde i förlängningen Timrå segrare hemma mot Rögle Rögle vann mot Frölunda borta – avgjorde i förlängningen