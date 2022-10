Otäcka bilderna: “Jätteläskigt – ser farligt ut”

Rögles målvakt Christoffer Rifalk tappade masken – men spelet fortsatte.

Då sköt Leksand ett stenhårt skott i mål – precis förbi Rifalks oskyddade huvud.

– Det där är jätteläskigt, säger experten Sanny Lindström i C Mores sändning.

I kvällens SHL-match mellan Rögle och Leksand tog hemmalaget ledningen med 1-0 men strax därefter skulle Leksand kvittera efter en märklig situation.

Patrik Norén skjuter ett skott som täcks och i samma situation är det en Röglespelare som åker in i målvakten Christoffer Rifalk som tappar sin mask. Precis då åker pucken tillbaka ut till Norén som skjuter ett stenhårt skott som går precis förbi Rifalks oskyddade huvud och in i målet.

– Det där är jätteläskigt. Det är ju inom loppet av tiondelar som det händer. Jag blev ju instinktivt bara rädd när jag såg att skottet gick där mot en målvakt utan mask, säger C More-experten Sanny Lindström i sändningen.

“Hoppas att det blir en diskussion”

Rögles tränare Cam Abbott var då märkbart irriterad efter målet och sökte upp en förklaring av domarna. Eftersom domarna inte hade blåst av spelet och att det var en Röglespelare som hade åkt in i Rifalk så fanns det inget regelvidrigt med målet som därmed godkändes.

– Jag pratade med dem och tydligen så var det en målchans och då får deras spelare skjuta ett slagskott mot vår målvakts ansikte. Det är farligt och jag tror inte att någon här vill se det. Jag hoppas att det blir en diskussion kring det där, säger Abbott till C More om situationen.

Leksands tränare Björn Hellkvist uttryckte dock en oro för Christoffer Rifalk i situationen.

– Jätterisk för målvakten när han ligger i målgården utan hjälm. Visst, det är deras spelare som kör på honom. Jag vet inte men jag tyckte att det såg farligt ut, säger Hellkvist till C More i powerbreaket.

“Får han den i huvudet är det jättefarligt”

Målskytten Patrik Norén menar sedan att han inte hade uppfattat att Christoffer Rifalk inte hade sin mask på sig utan han fokuserade bara på det tomma målet.

– Jag ser bara att målet är helt öppet, jag hade ingen aning att han inte hade hjälm på sig. Det kunde ha gått illa men det ju gick bra. Om han inte har masken på sig… Får han den i huvudet är det jättefarligt. Jag vet inte vad jag ska säga, jag är glad för målet men samtidigt så hade det kunnat gå illa, säger Norén till C More under periodpausen.

Matchen pågår och Rögle leder med 5-1.

