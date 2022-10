Här kommer en positiv nyhet för alla hockeyälskare: Från och med idag kan du se den stjärntäta schweiziska högstaligan på C More. I ligan finns svenska profiler som Linus Omark och Rikard Grönborg.

– Kvalitén i kombination med det relativt stora antalet svenska stjärnor gör att ligan passar bra in i vårt hockeyutbud, säger Johan Cederqvist, chef för kanaler och rättigheter på C More, till Hockeysverige.se.

I och med KHL:s tapp till den här säsongen står sig SHL och den schweiziska ligan som de två starkaste i Europa. Där finns också mängder med svenska storstjärnor, som Linus Omark, Henrik Tömmernes, Lucas Wallmark, Jesper Olofsson, Carl Klingberg, Victor Rask, Marcus Sörensen och Robin Kovács. För att nämna några. Henrik Tömmernes toppar den blågula poängligan - och backarnas totala poängliga. Dessutom finns flera svenska tränare, däribland Rikard Grönborg, i ligan.

Här hittar du alla svenskar i ligan.

SHL har sedan länge sänts via C More - och nu har kanalen även tagit in den schweiziska ligan. De kommer sända runt 40 matcher per säsong, inklusive matcher från slutspelet, på C More, såväl linjärt som via streaming.

Svenskarna möts i kväll

Först ut är mötet mellan SC Bern och EHC Biel-Bienne som spelas redan i kväll, klockan 19:45. Bern coachas av svenske Johan Lundskog, och i ledarstaben finns också Mikael Håkanson och Christer Olsson. I laget spelar Oscar Lindberg.

I Biel-Bienne spelar backen Viktor Lööv och stekhete Jesper Olofsson, som gjort åtta mål på nio matcher den här säsongen och med det toppar skytteligan.

Genève-Servette toppar ligan, före Biel och Stefan Hedlund/Bert Robertsson-ledda Rapperswil. Lagen i ligan har spelat mellan elva och 14 matcher.

Matcherna på C More den kommande månaden:

25-okt 19.45 Bern Biel C More 29-okt 19.45 Servette Ambri Piotta C More 01-nov 19.45 Zug Davos C More 05-nov 19.45 Bern Lions C More 15-nov 19.45 Servette Biel C More 19-nov 19.45 Bern Fribourg-Gotteron C More 22-nov 19.45 Lugano SCL Tigers C More 26-nov 19.45 Rapperswill Zug C More 29-nov 19.45 Davos Biel C More

