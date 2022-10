Förra veckan petades Petrus Palmu i Örebros lag. Sedan dess har flyttrykten cirkulerat kring den tilltänkte spetsspelaren – som har intresse från annat håll.

– Vi får se vad som händer de närmaste dagarna, säger agenten Antero Niittymäki till finska MTV Uutiset.

När Örebro tog emot Färjestad i torsdagens möte i Behrn arena lyste finske forwarden Petrus Palmus namn med sin frånvaro.

Till C More förklarade huvudtränaren Niklas Eriksson att han valt att spela egna juniorer i stället, varpå experten Petter Rönnqvist spekulerade i att finländarens dagar började vara räknade i Närke. och under måndagen rapporterade även SportExpressen att Palmu är på väg bort från Örebro.

För finska MTV Uutiset kommenterar agenten, tillika förre NHL-målvakten, Antero Niittymäki uppgifterna.

– Tills vidare tillhör han Örebro. Det är klart att det varit lite allt möjligt längs vägen. Alla har sett vad han fått för roll de senaste matcherna. Vi får se vad som händer de närmaste dagarna, säger Niittymäki till sajten.

Finns intresse från annat håll

Forwarden utnämndes till finska ligans mest värdefulle spelare förra säsongen efter att han öst in 59 poäng på lika många matcher och slutat på en andraplats i den totala poängligan.

Agenten bekräftar att finländarens situation diskuterats med Örebros klubbledning. Enligt Niittymäki finns även intresse från andra klubbar.

– Av en eller annan anledning har det inte gått som det ska. Det finns inget ont blod hos någon av sidorna. Diskussionerna har förts i god anda, säger Niittymäki.

Petrus Palmu har producerat fyra poäng (1+3) på sina tolv inledande matcher i Örebro.

