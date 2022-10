I natt återvände Oskar Lindblom till Wells Fargo Center i Philadephia som motståndarspelare efter att ha köpts ut av Flyers i somras. Då hyllades den svenske forwarden med stående ovationer av hemmasupportrarna.

– Passionen och kärleken de visat för mig är otrolig. Helt fantastiskt, säger Lindblom till NHL.com.

Oskar Lindblom spenderade sina fem inledande säsonger i NHL med Philadelphia Flyers innan han i somras köptes ut från sitt kontrakt med klubben. Under sina år i Flyers blev Lindblom en favorit bland supportrarna i Philadelphia, dels för sitt spel på isen, dels för sin framgångsrika kamp mot skelettcancer.

I natt återvände Lindblom till sin tidigare hemmaarena för första gången sedan flytten till San Jose Sharks – och 26-åringen togs emot med öppna armar. Under matchen hyllades svensken med en videohyllning från Flyers, som sedan följdes upp med stående ovationer från både hemmapubliken samt spelarna i Philadelphia.

– Jag visste inte att de skulle ha en video. Det var fint. Känslosamt. Passionen och kärleken de visat för mig är otrolig. Helt fantastiskt, säger Lindblom till NHL.com.

All the Brotherly Love for @oskarlindblom. pic.twitter.com/06qE49WIPv