Efter 15 år är Niklas Hjalmarsson tillbaka i HV71 igen på tryout med förhoppningen om att få spela i SHL igen.

För hockeysverige.se berättar nu backveteranen om beslutet att ge karriären ett nytt försök.

– Nu känns det lite som att det är sista chansen här, säger Hjalmarsson.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var under lördagen som nyheten sipprade ut att Niklas Hjalmarsson skulle återvända till HV71 och börja träna med laget igen i hopp om att få spela med sin tidigare klubb.

Nu under måndagsförmiddagen var backveteranen då tillbaka i Husqvarna Garden och körde ett lätt ispass tillsammans med Tyler Vesel och Victor Sjöholm innan resten av laget gick på is och inledde sin träning.

– Jag tyckte det var skönt att köra lite lätt här till att börja med. Jag har ju inte haft på mig utrustningen sedan min sista match (6 maj 2021) så jag tyckte att det hade varit lite väl att köra med laget direkt första träningen. Det var skönt att känna på det lite och jag tycker att det kändes bra så jag ska köra med resten av laget i morgon, säger Hjalmarsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– De har väl bara någon matchvärmning inför att de ska åka och möta Färjestad så jag tycker det blir rätt så lagom för mig att köra där och känna på det. Just nu tar vi det bara dag för dag.

Det måste ju ha varit ganska länge sedan du var på is så här, hur känns formen?

– Jag har varit på is tidigare för jag har ju mina två grabbar så jag har varit med och tränat med dem men jag har inte varit på och kört rejält eller med hel utrustning. Det blir nog lite att vänja sig vid. Samtidigt så känns det lite som det brukar göra efter ett sommaruppehåll, bara att det har varit lite längre nu. Mina förväntningar är ju att jag ska hitta tillbaka ganska snabbt, sedan får vi se hur det går.

– Jag har ändå tränat på bra och känner mig i bra form men det är väl mer just det här med tajming och ”gap control” som back. Det blir att hitta tillbaka lite till sådana grejer.

“Skulle bli lite besviken om det inte funkade”

Till att börja med är Niklas Hjalmarsson på plats för att provspela med HV71 och se om det kan leda till ett kontrakt med klubben. Han medger då att det är lite av ett nervöst pirr att testa var han står.

– Man har alltid varit lite osäker inför camperna i NHL och tänkt om man håller eller sådana saker. Det har alltid varit en liten osäkerhet kring vart man står. Det är kul och lite spännande här nu att se hur det går.

Niklas Hjalmarsson hoppas kunna få spela SHL-hockey. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Den Eksjöfostrade backen flyttade till Jönköping och HV71 2003. Han kom sedan att spela 55 matcher i Elitserien för HV innan han stack över till Nordamerika och anslöt till Chicago Blackhawks. Därefter spelade han hela 822 NHL-matcher och vann Stanley Cup tre gånger med Chicago. Han fick även spela VM, OS och World Cup med Tre Kronor.

Nu, över 15 år efter att han först lämnade, är han tillbaka i HV71 igen och 35-åringen har redan kommit in i laget på ett bra sätt.

– Det är sköna grabbar i den här gruppen så det har inte varit några problem alls att komma in i det. ”Torpen” är ju här så han tar hand om mig, säger han med ett skratt och gestikulerar mot Nichlas Torp som precis går förbi innan han fortsätter:

– Det är en härlig känsla att vara tillbaka och gå här med HV-tröja igen. Sedan är klart att det kommer bli lite annorlunda när jag skriver på. Nu är jag ju bara här och testar och hoppas att det går vägen, jag skulle ju bli lite besviken om det inte funkade. Det är klart att man ser framför sig när man går ut inför ett fullsatt Husqvarna Garden, det är det som är målet.

“Hade nog tänkt: 'Fan att jag inte testade'”

Mellan 2017 och 2021 spelade Niklas Hjalmarsson i Arizona Coyotes men när hans kontrakt gick ut med NHL-klubben 2021 var det osäkert vad som skulle hända med hans hockeyframtid.

Det ryktades då ett tag om att backen skulle kunna förstärka HV71 i HockeyAllsvenskan men i stället kom det sedan rapporter om att Hjalmarsson i stället valde att avsluta ishockeykarriären.

Var det nära att det blev HV då för ett och ett halvt år sedan?

– Om jag hade bott hemma då så hade jag hoppat på.

15 är efter att han lämnade HV71 är Hjalmarsson nu tillbaka. Foto: Bildbyrån

Hur kommer det sig att du nu då väljer att hoppa in i HV?

– Jag kände ju att NHL-karriären var över, det kändes färdigt liksom. Jag kände att jag hade gjort mitt där och sedan bodde jag ju kvar där i USA ett år. Jag kände att det hade varit väldigt mycket hockey under en lång stund, jag kände att jag behövde ta ett break. NHL-karriären var jag rätt färdig med men i bakhuvudet har jag ändå alltid haft tanken att det hade varit kul att spela i HV igen.

– Nu känns det lite som att det är sista chansen här, jag blir ju inte yngre men jag tycker ändå att jag är i rätt bra form. Jag tror att jag absolut hade ångrat mig om jag inte hade gjort ett försök. Jag bor ju precis här också och jag åker förbi Husqvarna Garden varje dag. Jag hade nog tänkt väldigt ofta: ”fan att jag inte testade i alla fall”. Vem vet, det kanske känns bra och jag spelar några år till eller så känns det inte bra och då kan jag i alla fall säga att jag gav det ett försök och slippa tänka på vad som hade hänt.

“Då hade man lika gärna kunnat skita i det”

Niklas Hjalmarsson har meriter som i princip ingen annan spelare i SHL kan mäta med sig just nu med sina tre Stanley Cup-ringar samt gedigna erfarenhet från spel mot världstoppen i både NHL och landslaget.

Vad har du själv för förväntningar på det här?

– Jag har jättestor respekt för den här ligan och de som spelar här. Jag har kollat på många matcher nu och man märker ju att ligan har blivit bättre, speciellt med tanke på att det är många spelare som har flyttat hit med tanke på att inte lika många väljer att spela i KHL. SHL är en bra liga och jag förväntar mig, och hoppas, att jag ska kunna ta samma roll som jag har haft hela min karriär. Jag kommer inte gå in och göra en massa mål och poäng utan jag vill bidra med en stabilitet bakåt och vara bra i boxplay.

– Jag tänker inte försöka göra en massa andra grejer bara för att det är Elitserien (SHL). Jag ska fortsätta med det jag har gjort hela min karriär och inte försöka ändra min spelstil. Det är en jäkligt bra liga som jag har stor respekt för utan det känns bara kul och motiverande att försöka göra ett gott avtryck.

– Om jag spelar så förväntar jag mig att göra en stor skillnad, annars har jag inte något här att göra. Då hade man lika gärna kunnat skita i det.

Ingen i SHL kan mäta sig med Niklas Hjalmarssons meriter. Foto: Andrew Nelles/Bildbyrån

Då hoppas han kunna spela för HV

Den 35-årige backen kommer också att kunna ta en ledarroll i det här HV-laget förutsatt att parterna kommer överens om att skriva ett kontrakt.

– Det är det som är lite kul… När jag var här sedan var jag en ung grabb och nu är jag väl äldst här tror jag. När jag kom upp hade jag (Johan) Davidsson, (David) Petrasek, "Pelle" (Gustafsson), Stefan Liv och hela det här gänget som förebilder och nu får man försöka ta lite samma roll som de hade när jag själv kom upp som junior.

I nuläget är veteranen endast på plats för att träna med HV71 och se hur det känns. Men de allra flesta HV-fans hoppas naturligtvis att han också ska börja spela matcher för laget – något han själv också hoppas ska hända.

Hur ser du själv på det, när kan det bli aktuellt att spela?

– Mitt personliga mål är att spela efter uppehållet (6-18 november) i varje fall, jag skulle bli besviken om jag inte skulle kunna göra det. Innan det skulle det väl bara vara en bonus ifall man skulle få spela, men det är ju självklart upp till vad tränarna säger också, avslutar Niklas Hjalmarsson.

