Det är alltid kul med många mål och Hudiksvalls 8-6 mot Kalix var en sprakande historia helt i publikens smak. Men ska man vara krass var det nog ändå en match som gav fler tveksamma än positiva besked.



Snacka om att det blev en galen match när Hudiksvall tog emot Kalix och vann med 8-6 i Hockeyettan norra. Ett tag kändes det som att precis allt gick in och det smällde i parti och minut under de två inledande perioderna.



Kul för publiken förstås, men för de båda lagen är frågan om målkalaset inte kom med fler tveksamma besked än positiva sådana.



För...



Hudiksvall valde att för första gången den här säsongen ställa sin andrekeeper Simon Rönning mellan stolparna. Man hoppades naturligtvis på att han skulle göra en bra match och skapa lugn och ro kring målvaktsparet där Andreas Bosson matchats so