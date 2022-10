Oskarshamn kan få klara sig utan kuggen Juuso Riikola den närmsta tiden. Backen har blivit anmäld till disciplinnämnden efter en huvudtackling på Skellefteås Zeb Forsfjäll.

I en grinig match mot Skellefteå tacklade Juuso Riikola talangen Zeb Forsfjäll.

Finländaren kom in som tredje gubbe och kontakten var upp mot huvudet. Nu har SHL:s situationsrum beslutat sig för att anmäla 28-åringen till disciplinnämnden.

“Kommer in som tredje spelare i situationen och delar ut en dålig tackling med klubban i båda händerna och han spelar inte mot pucken. Tacklingen träffar ansiktet/huvudet på Forsfjäll som inte kan försvara sig mot tacklingen”, går det att utläsa i motiveringen till anmälan.

Juuso Riikola utvisades 2 minuter illegal check to the head #SHL #IKO

🎥 C More pic.twitter.com/owtefxcB7u