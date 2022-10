Mitt under HV71:s pågående Smålandsderby mot Växjö kommer Staffan Kronwall med minst sagt spännande uppgifter. Kronwall avslöjar att Stanley Cup-mästaren Niklas Hjalmarsson, ska börja träna med HV71.

– Det är en monstervärvning om det stämmer, säger Kronwall i C More.

I fjol kom nyheten om att den trefaldige Stanley Cup-mästaren Niklas Hjalmarsson avslutat NHL-karriären. Och bara för en månad sedan tog han sig an ett nytt uppdrag hemma i Sverige. Hjalmarsson blev då ledare i Hockeyettan-föreningen HC Dalens hockeyskola.

Men kanske är spelarkarriären inte slut ändå?

Under kvällen sändning av Smålandsderbyt mellan HV71 och Växjö kom experten Staffan Kronwall med egna uppgifter om Hjalmarssons framtid. Enligt Kronwall ska den 35-årige NHL-veteranen börja träna med HV71, och kanske även kliva ut på isen i högstaligan igen.

– Om han känner sig mogen och sugen att ansluta kommer han snöra på sig grejerna och spela i HV71. Det är en monstervärvning om det stämmer, säger Kronwall i C More.

Strax därefter gick även klubben ut och bekräftade dessa uppgifter.

Den trefaldiga Stanley Cup-mästaren Niklas Hjalmarsson tränar med HV71 från och med måndag. ”Jag åker förbi Husqvarna Garden varje dag och tänker på hur det hade varit att spela i HV71".

Hjalmarsson spelade i HV senast säsongen 2006/07, strax innan han åkte över till Nordamerika. Borta på den största scenen gjorde han under 14 säsonger över 800 matcher och vann som sagt Stanley Cup vid tre tillfällen, samtliga med Chicago Blackhawks.

