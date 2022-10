Carter Camper bjöd Leksandsfansen på en show. Redan efter tio minuter hade han stänkt in tre mål. Ett hattrick som säkrade 4–2-segern mot Luleå.

– Det var speciellt för mig, säger Camper i C More.

Ett, två, tre. På endast tio minuter hade det smällt till i Luleås nät vid tre tillfällen. Leksandsstjärnan Carter Camper hade vaknat på rätt sida och slog till med ett osannolikt hattrick innan Luleå ens hade hunnit få iväg ett enda skott.

Första målet kom redan efter drygt två minuter då han tryckte in en retur. Det andra nio minuter in i perioden då han drev upp med pucken från egen zon och hela vägen in till skottläge. Och till sist det tredje kort därefter när han lämnats omarkerad framför Luleåburen. Hattricket var fullbordat – efter endast tio minuter (!)

Dessutom fick fick amerikanen göra allt detta framför sin familj på hemmaläktaren.

– Det var speciellt för mig då jag har min familj och mina barn här ikväll, säger tremålsskytten till C More.

Luleå kom ut starkt i andra perioden

Luleå kunde reducerade i den första perioden genom Brendan Shinnimin och sedan även i andra perioden genom Jonathan Andersson. Men därefter kom de inte närmare. 2–3-målet kom tidigt i andra perioden och efterföljdes av ytterligare 14 skott, men inte ett enda av dem hittade nätet.

– Den satt bra och oerhört skönt. Starkt av oss att komma ut så här starkt i andra perioden, sade Jonathan Andersson till C More.

"Vi har inte riktigt tajmingen"

I den sista perioden inleddes jakten på en kvittering, men pucken letade sig endast in i Luleås tomma bur, via Oskar Langs klubba. För första gången för säsongen hade Lang blivit målskytt. På de tio tidigare matcherna har stått för tio assist.

– Vi kommer lite fel i tredje och får ingen bra press, vi har inte riktigt tajmingen, säger Luleås tränare Thomas Berglund till C More efter matchen.

