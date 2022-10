Erik Flood flyttade från lilla Kristianstad till stora Stockholm och AIK.

Då har han fått en succéstart på säsongen och är en ledande spelare för AIK trots lagets tunga start.

– Jag hoppas att det här ska bli en genombrottssäsong för mig, säger Flood till hockeysverige.se.

Säsongen 2019/20 gjorde Erik Flood stor succé med Hudiksvall i Hockeyettan och vann backarnas poängliga med 42 poäng på 40 matcher och hans plus/minus på +34 var också bäst i hela ligan.

Sedan dess har Flood tagit kliv till att bli en bra allsvensk back då han gjorde 24 och 26 poäng i Kristianstad men samtidigt var lite underskattad.

Inför årets säsong valde Borlängesonen att flytta till AIK där han har tagit en stor roll inledningsvis. Hittills snittar han 22:17 minuters istid per match vilket är mest av alla spelare i AIK.

– Varenda spelare vill spela så mycket som möjligt så det är bara jättekul att jag fått ett sånt förtroende. Jag vill göra jobbet varje dag och känner att jag fortfarande har mycket att lära mig och utveckla. AIK är ett väldigt bra ställe att utvecklas och jag får verkligen den hjälpen jag behöver för att bli bättre, säger Erik Flood till hockeysverige.se.

“Ibland har det varit lite flyt”

Det stora förtroendet har också gett resultat på isen då Erik Flood har varit en ledande spelare för AIK. På åtta matcher har han åtta poäng (alla assist).

Det gör att han leder interna poängligan i AIK, ligger tvåa i HockeyAllsvenskans assistliga samt femma i backarnas poängliga under säsongsinledningen.

– Det har gått jättebra tycker jag. Det har varit en liten omställning att komma till Stockholm, det var länge sedan jag bodde i en storstad så det har varit en omställning för mig och sambon att komma hit. Det är ett otroligt bra lag här och spelarna som har varit här tidigare har tagit hand om mig och alla andra nya väldigt bra, säger han och fortsätter:

– Det är ett helt nytt spelsystem jämfört med vad jag var van vid från Kristianstad så det tog några matcher på försäsongen att komma in i det. Jag känner fortfarande att man har lite att lära sig men vi är bara i början av säsongen och det är inte nu vi ska vara som bäst.

– Jag är väldigt nöjd med min start personligen och det har också trillat in lite extra poäng. Ibland har det varit lite flyt kanske men det brukar bli så när man gör bra saker att man får några gratispoäng. Jag känner också att jag vill vara en spelare som bidrar över hela isen, både framåt, bakåt och även i powerplay och boxplay. Jag har fått ett stort förtroende här under inledningen och har fått spela i alla spelformer så nu ska jag visa att jag förtjänar det förtroendet och att få behålla min plats.

Erik Flood har fått en bra start i AIK. Foto: Johanna Wallen/Bildbyrån

Att flytta från lilla Kristianstad till stora AIK har dock varit en omställning för 26-åringen. Flytten innebär också att det blir en helt annan press då förväntningarna är mycket högre i en klubb som AIK än vad den var i Kristianstad.

– Kristianstad var en mindre klubb och det var få personer som jobbade tajt och tätt med klubben så allting blev väldigt nära. Men AIK är en jättestor klubb överallt med massa supportrar, fans och så vidare. Det är en större press utåt sett mot vad jag har upplevt tidigare. Samtidigt så sätter jag en otroligt hög press på mig själv, jag kanske är den som sätter det mest press på mig för att jag ska hålla en hög nivå. Jag vill ta det vidare och bli ännu bättre, säger Flood.

“Vill ta så stora kliv som möjligt”

Du säger att du vill utvecklas mer och bli bättre, vad är det du vill förbättra i ditt spel?

– När jag kom upp från Division 1 såg många nog mig bara som en offensiv back men sedan dess har jag velat utveckla hela spelet. Både i fjol och nu i år har jag fått spela boxplay och jag känner att jag har utvecklats mycket i defensiv zon. För mig har det handlat om att ta det steget och vara bra över hela banan.

– Det är ett tråkigt svår men jag vill helt enkelt bli bättre på allting. Jag jobbar hela tiden för att förbättras som att få ett bättre skott, ligga rätt ute på isen och vara tuffare framför mål.

Du har tagit stora steg de senaste säsongerna, känner du att du nu är redo att ta klivet för att bli en toppback?

– Ja, det är svårt att säga men det är klart att jag vill försöka visa att jag kan ta så stora kliv som möjligt och spela så högt upp som möjligt. Jag tar det bara dag för dag och försöker bli en bättre spelare. Självklart vill man kunna vara en ledande spelare och hjälpa laget i båda ändarna. Men det här med att se sig som en ledande spelare i ligan… I slutändan handlar det bara om att jag vill hjälpa AIK att vinna matcher.

Erik Flood kom från två säsonger i Kristianstad. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

Du har fått en bra start, hoppas du att det ska bli ett genombrott den här säsongen?

– Jo, men så är det absolut. Jag hoppas att det här ska bli en genombrottssäsong för mig. Samtidigt så tänker man inte så mycket på poäng hit och dit utan det handlar mer om att hjälpa laget. Visst poängen är ett bevis på att man gör något bra men det är inget fokus för mig. Det var värre när man var lite yngre för då kunde det sätta sig på huvudet om man gick några matcher utan att göra poäng. Men nu fokuserar jag bara på att spela bra hockey.

Enligt Erik Flood är AIK också en väldigt bra miljö att utvecklas i då han får goda möjligheter till att förbättra sitt spel.

– Jag får otroligt bra hjälp av “Blomman” (Anton Blomqvist, huvudtränare), Martin Dendis (assisterande tränare) och hela klubben för att förbättras. Vi tittar mycket på video för att hela tiden titta på vad man kan göra bättre men också vad man redan gör bra. Det är smådetaljer som man jobbar med och som kan hjälpa mig framåt. Det har bara varit positiva grejer sedan jag kom hit till AIK.

“Då slår vi varenda lag i serien”

Även om Flood har haft en bra säsongsstart på det personliga planet så har det svajat en hel del för AIK. På åtta matcher har laget vunnit tre matcher och endast plockat nio poäng. Det gör att de ligger näst sist i HockeyAllsvenskan – men med en match färre spelad jämfört med lagen runt omkring i tabellen.

– Det har varit upp och ner tycker jag. Det började bra och vi slog MoDo i premiären där och sen möter vi Östersund borta där vi ger bort matchen, det var surt och en svår match att få i omgång två. Efter det slog vi Björklöven hemma inför storpublik och där visade vi verkligen vad vi går för och vad vi kan göra.

– Vi har blandat och gett, slagit stora och tuffa lag och sedan förlorat mot lag där man kan tycka att vi är bättre på pappret och borde vinna. Men det är inte en enda match som vi har varit nöjda med och kunnat säga att ”vi var det bättre laget” när vi har förlorat. Det är en process som vi är inne i och det är många nya spelare och en del som ska sätta sig. Jag tycker att vi har ett otroligt bra lag, jag gillar spelsystemet och Blomqvist och Dendis är riktigt bra tränare. Det är en bra spelidé så man hoppas att det ska släppa lite nu.

Trots Floods toppspel har det varit en tuff start för AIK som lag. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

AIK har vunnit i “högprofilmatcher” som mot Södertälje samt mot topplag som MoDo och Björklöven men har samtidigt förlorat mot mindre klubbar som Östersund och Almtuna två gånger.

Vad kan det bero på, underskattar ni motståndet?

– Jag vet inte, det är svårt att säga. Det är lätt att säga att det beror på publik och allt runt omkring men jag tror att varje spelare måste se sig själv i spegeln och göra sitt yttersta. Visst är det en extra boost om det är fullsatt och så men det är inget man kan skylla ifrån på. Det gäller att ha samma energi och spel oavsett vilken dag det är på veckan eller vilket lag man möter.

Vad krävs för att ni ska börja vinna mer och lyfta i tabellen?

– Om vi gör det vi ska så slår vi varenda lag i serien. Men vi måste vara påkopplade och alla behöver gå till var och en för att plocka fram det bästa ur sig själv. Vi ska lita på vårt spelsystem och alla måste göra det otroligt bra på individnivå också, avslutar Erik Flood.

