Han A-lagsdebuterade redan säsongen 19/20, och blev målskytt i SHL-debuten mot Leksand våren 2020. Men det är först nu Alexander Ljungkrantz på allvar slagit sig in i A-laget - efter utlåningar till både HockeyEttan och HockeyAllsvenskan.

– Han flyger fram - jag är riktigt stolt, säger tränaren Mikko Manner.

– Det är klart jag haft mina självförtroendesvackor - men jag har aldrig känt några tvivel, säger Ljungkrantz om resan till en ordinarie plats i Brynäs.

Det är den sjunde mars 2020 och det spelas ett betydelselöst rivalmöte mellan Brynäs och Leksand i Gävle. Brynäs skulle missa slutspel, men hade säkrat kontrakt, och Leksand var klara för kvalspel. Det visade sig sedan att det var den sista matchen som spelades innan pandemin satte klorna i samhället på allvar, och såg till att vi fick en säsong helt utan publik. Det visade sig också att det där kvalet Leksand skulle spela i aldrig blev av.

Men för Alexander Ljungkrantz blev matchen ihågkommen av andra skäl. Gävlesonen gjorde nämligen SHL-debut - och blev målskytt när Leksand besegrades med 5-4. Detta bara någon vecka efter att han fyllt 18 år. Spolar vi fram ytterligare ett par månader tingades han i tredjerundan av NHL-draften, av New York Islanders.

Men det kom faktiskt att dröja till hösten 2022 innan Ljungkrantz på allvar blev en del av Brynäs A-lag.

Säsongen 20/21 varvade han spel i J-laget, A-laget och HockeyEttan-klubben Strömsbro. Förra säsongen blev det spel i J-laget och A-laget - men framför allt blev det 34 matcher för Vita Hästen i HockeyAllsvenskan. Där blev det 5+5 på 34 matcher.

Men nu är Alexander Ljungkrantz i Brynäs A-lag på allvar. Han har fått speltid i samtliga matcher utom en, och i torsdagens vinstmatch mot Linköping satte han 1-1-målet. Ljungkrantz har inlett säsongen med 2+2 på elva matcher. Detta trots att han bara snittat 5:13 i istid per match. Mot Linköping spelade han en bit över elva minuter.

– Det har varit lite upp och ned med speltiden, säger Alexander Ljungkrantz till hockeysverige.se och fortsätter:

– Men det är hård konkurrens. Det gäller att ta chansen när man får den. Det är ett ganska skönt läge och en skön säsong på så sätt. Det handlar bara om att ta i så mycket som möjligt varje dag.

Nya kedjans succé

I Anton Rödins frånvaro fick den New York Islanders-draftade forwarden ta ett steg uppåt i hierarkin, och spela i tredjekedjan med Linus Ölund och Oscar Eklind. En enhet som gjorde två mål - och hade chanser för att göra ännu fler.

– Vi hade en jättebra kemi. Vi hade varken tränat eller spelat ihop, men det gick väldigt…ja, de är lätta att spela med.

Är du förvånad över hur bra det gick?

– Förvånad…Jag vet inte. Vi känner varandra bra. Det är två bra killar också. Men det är klart att det var skönt att det klickade så fort, rent hockeymässigt.

På presskonferensen efter matchen hyllades kedjan, och inte minst Ljungkrantz, av tränaren Mikko Manner.

– Han flyger fram på skridskorna. Jag är riktigt stolt och glad över att se att han har mental energi att kunna göra det här i herrlaget. Det är riktigt kul att se. Han var kanonbra, sade Manner.

Och jodå, Ljungkrantz själv tycker också att han tog chansen när han fick spela i en mer framskjuten roll.

– Ja, jag tycker matchen var bra från min sida.

Är det svårt att få ut allt av sitt spel när man är en offensiv spelare, men inte får spela så mycket?

– Jo, det blir ju lite svårare att producera. Men samtidigt är det ju jobbet man lägger ned nu som är det viktigaste, innan man fått den rollen man vill ha på seniornivå.

“Det har varit tufft mentalt”

Nu har 20-åringen varit med i matchtruppen varenda gång under säsongen. Och med Anton Rödin på skadelistan lär speltiden inte direkt bli mindre. Men det har som sagt inte alltid varit så. Tiden från en lovande junior till att nu bli en del av A-laget har inte varit spikrak.

– Det har varit tuffare än man trodde det skulle bli när man var ung och drömde om det här. Det har varit en tuff resa, men det har också varit lärorikt och roligt. Man har fått lära sig mycket från de äldre.

Vad har varit tuffast?

– Det har varit tufft mentalt att inte veta om man ska spela nästa match, med vilket lag man ska spela nästa gång, hur mycket man ska få spela… Det har varit lite jobbigt att inte veta vart man ska.

Har du tvivlat på dig själv någon gång?

– Nja. Man har varit nere och det är klart jag haft några självförtroendesvackor. Men inte tvivlat. Jag har hela tiden känt att jag skulle ha en stor chans på sikt.

“Betytt väldigt mycket”

Vägen till SHL gick via spel i HockeyEttan och HockeyAllsvenskan. Men just faktumet att han fått spela mycket seniorhockey tror Alexander Ljungkrantz har hjälpt honom.

– Det har betytt väldigt mycket att få känna på det, och verkligen få komma in i vuxenhockeyn. Förra säsongen, när jag spelade i allsvenskan, var min mest lärorika säsong hittills. Då fick jag verkligen spela seniorhockey.

– Jag har fått spela mycket och de erfarenheterna jag fått med mig därifrån har jag fått nytta av när jag kommit in i den gruppen vi har nu.

Brynäs är just nu SHL:s hetaste lag med 13 poäng på fem matcher, och har klättrat från en sista- till en sjätteplats i tabellen. Nu väntar Färjestad, som Brynäs inte vann en enda match mot förra säsongen.

– Vi ska bygga vidare på den här femmatchersperioden vi haft, där vi spelat väldigt bra. Vi ska spela vårt spel och jobba lika hårt som tidigare. Då blir det bra, avslutar IK Sätra-produkten.

