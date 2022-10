New York Islanders har inlett den nya säsongen, men utan Sebastian Aho i laguppställningen. Säsongsdebuten ser ut att fortsätta dröja för svensken, som under gårdagen placerades på skadelistan.

Sebastian Aho har ådragit sig en överkroppsskada och har därmed blivit uppsatt på skadelistan, meddelade New York Islanders på Twitter under söndagen.

Den svenske backens säsongsdebut kommer därmed att dröja. 26-åringen kom nämligen inte till spel i premiärmatchen mot Florida Panthers, och sattes på skadelistan inför gårdagens match mot Anaheim Ducks.

Men klubbens assisterande kapten, Cal Clutterbuck, återvände från skadelistan, och var med i laguppställningen när laget besegrade Anaheim med 7-1.

Under förra säsongen noterades Sebastian Aho för 12 poäng (2+10), under 36 matcher med klubben. Svensken draftades i femterundan, som 139:e valet totalt, av New York Islanders i NHL-draften 2017.

