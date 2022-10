Almtuna fortsätter att motbevisa experterna. Under måndagen tog laget en ny seger, efter att ha besegrat AIK med 6-3.

– Vi är aggressiva och vi får matchbilden dit vi vill, säger Almtunas huvudtränare Robert Kimby till C More efter segern.

Uppsalalaget tog tag i taktpinnen från start och en pigg inledning på matchen ledde till ett ledningsmål av Pelle Hedlund. Innan den första perioden var över hann Marcus Karlström med att kvittera till 1-1.

Supertalangen Dalibor Dvorský gav AIK kontakt efter ett mål i numerärt överläge i början av den andra perioden. Men Almtuna skulle återigen kliva ifrån, denna gången för gott.

Succébacken Oskar Asplund, 18, gjorde poäng för sjunde matchen i rad när han pricksköt in 3-1 till bortalaget.

– Jag tycker Oskar Asplund gör en jättebra match, säger Robert Kimby till C More efter matchen.

I den tredje perioden fortsatte Almtuna att hitta nät bakom Claes Endre i AIK-målet. Jesper Norbäck gjorde 4-1 innan Georgs Golovkovs satte dit 5-1 och stängde tillställningen.

AIK sprattlade till lite genom Dalibor Dvorsky som gjorde 5-2 genom sitt andra mål i matchen och Daniel Muzito-Bagenda som gjorde 5-3.

Make it 2 goals for Dalibor Dvorsky (2023) this morning.



Gives him 3 goals and 5 points in his last 3 Allsvenskan games pic.twitter.com/gV06YpZYai