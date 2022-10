Erik Källgren fick starta säsongen i AHL. Men efter en skada på Mat Murray kallas svensken upp till NHL, meddelar Toronto Maple Leafs.

Toronto Maple Leafs bytte ut sitt målvaktspar inför säsongen och har nu Matt Murray och Ilja Samsonov som startmålvakter.

Men nu har den förstnämnde gått sönder.

Något som gör att Toronto väljer att kalla upp en målvakt från farmarlaget. Då blir det Erik Källgren som får chansen.

The @MapleLeafs have placed G Matt Murray on long-term injured reserve. He is expected to miss a minimum of four weeks (adductor injury).



G Erik Källgren has been recalled from the @TorontoMarlies on an emergency basis.