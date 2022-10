Flera av SHL-lagen har spelat tio matcher, men fortfarande är det ett gäng profilstarka spelare som står kvar på noll mål.

Här listas ett par av dem – vem tror du spräcker sin nolla först?

Oskar Lang

Den kvicke forwarden fick ett litet genombrott förra säsongen när han oväntat var med i Johan Garpenlövs VM-trupp. Har startat säsongen piggt med sju assist på nio matcher, men målet saknas fortfarande för Oskar Lang. Vänder och vrider som vanligt men har endast hittat ramverket hittills.

Filip Sandberg

Skellefteåforwarden gjorde 16 mål senast han gjorde en hel SHL-säsong. Då för HV71. Men sedan återkomsten till svensk hockey har det gått lite mer troll i målmaskineriet för Filip Sandberg. På de inledande matcherna har det blivit fem assist.

Foto: Bildbyrån. Filip Sandberg efter ett mål för Skellefteå i SM-slutspelet.

Johannes Kinnvall

Den offensivt begåvade backen som har varit så målfarlig under karriären har ännu inte hittat nätet i Brynäs. I både Timrå och HV71 var Johannes Kinnvall en av ligans målfarligaste backar, men de senaste två åren har puckarna inte gått in lika ofta. Faktum är att på 19 matcher i AHL förra året blev det inte heller något mål.

Mikael Ruohomaa

Leksandscentern hade en riktigt fin förstasäsong i Sverige förra året och stod för tolv mål och totalt 40 poäng på 48 matcher. Men i år har produktionen inte riktigt kommit igång på samma sätt för Mikael Ruohomaa. Det har blivit fyra assist på de inledande nio matcherna. Det är en spelare som hellre passar än skjuter, men nog har målproduktionen varit klart lägre än förväntat hittills.

Foto: Bildbyrån. Mikael Ruohomaa har inte rätt under säsongsinledningen.

Anton Wedin

Skadade sig under försäsongen och missade inledningen på säsongen. Anton Wedin har spelat sex matcher under säsongen och har på dessa gjort en assist. Här finns det enormt med sparkapital för Timrå. Forwarden har tidigare gjort 16 respektive 14 mål under en SHL-säsong.

Jan Mursak

Slovenen, som ska vara ett offensivt vapen för Frölunda, har inte hittat rätt i år. Med bara fyra assist på tio matcher har han inte kommit upp i den nivå Frölunda hade hoppats på. Jan Mursak gjorde nio mål förra säsongen.

Foto: Bildbyrån. Hur många mål landar Jan Mursak på i år?

Cameron Brace

Amerikanen visade upp sitt fina avslut ett par gånger under förra säsongen. Totalt blev den nio mål för Cameron Brace under sin första säsong i Sverige. Och visst känns det som att han borde kunna bättre på den totalen?

Robin Alvarez

Har legat stabilt mellan nio och 14 mål under sin SHL-karriär. Det var först förra säsongen som målproduktionen dippade rejält för veteranen, då det blev fyra mål. Men i ett offensivt lagt Timrå borde Robin Alvarez kunna hitta nät lite då och då. Stod under säsongen 2018/2019 för en av SHL:s härligaste poängrader de senaste åren, då blev det 13 mål och noll assist för Skellefteå.

Foto: Bildbyrån. Robin Alvarez 13 mål och noll assist sticker ut.

Ryan Lasch

Spelgeniet kommer från karriärens bästa säsong då det blev 66 poäng på 52 matcher. Självfallet är det i första hand assist man förväntar sig av Ryan Lasch, men det är också en spelare som sämst gjort tolv mål under en SHL-säsong.

Patrik Zackrisson

Den 35-årige veteranen kommer från en av karriärens bästa säsonger, men har inte kunnat upprätthålla produktionen på samma sätt i början av denna säsong. Visst har han en liten annan roll i år, med Marek Hrivík tillbaka i klubben. Men med mycket tid i powerplay kommer det med all förmodan att släppa för Patrik Zackrisson förr eller senare.

Foto: Bildbyrån. Patrik Zackrisson har en mer defensiv roll den här säsongen.

Fotnot: Spelare som bedöms inte ha spelat tillräckligt mycket har inte tagits med, exempelvis Marek Hrivik.

