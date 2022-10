Han fick inte någon plats i Vancouver Canucks när NHL-säsongen drog igång. Men i AHL har det börjat på bästa sätt för Linus Karlsson. I natt blev han matchhjälte när han satte 4-3 till Abbotsford i förlängningen.

Linus Karlsson har fått den drömstart på tiden i Nordamerika. Som en av de sista spelarna fick forwarden lämna Vancouver för spel i AHL-laget Abbotsford Canucks.

Och där har det börjat på bästa sätt.

I natt gjorde han sitt första mål, och på de två första matcherna har det blivit tre poäng.

Målet var dessutom det matchavgörande i förlängningen. Efter fulltid stod det 3-3 mellan Bakersfield Condors och Abbotsford Canucks. Då klev Linus Karlsson fram.

This is why no one cares about goalies. Calvin Pickard goes from hero to zero in less than sixty seconds



lmfao



Linus Karlsson with his first game winner#Canucks pic.twitter.com/mwUz9mN79H