Ian Cole anklagades av en anonymkvinna för att ha groomat minderåriga och tvingat sig till sex. Nu friar NHL spelaren då det “inte finns några bevis för att substansiera anklagelserna”.

Det var den 7 oktober som ett anonymt twitterkonto med användarnamnet "emily_smith3333" kom med anklagelser mot NHL-spelaren Ian Cole.

I inlägget gick det att utläsa påståenden om hur Tampa Bay-backen systematiskt groomade unga kvinnor och hade haft sexuellt umgänge med minderåriga, samt betett sig misogynt.

Enligt den anonyma användaren ska också flera av hans lagkamrater varit medvetna om vad som hände, utan att ha agerat.

Tampa Bay och NHL valde att stänga av backen tillsvidare. Efter en utredning har ligan nu låtit meddela att man inte finner tillräckligt starka bevis för att hålla Ian Cole borta från spel. Lightning kan därför återigen använda sig av 33-åringen.

I sitt beslut skriver NHL att det inte fanns tillräckligt mycket bevis för att fälla spelaren. I sina försök att utreda händelsen har NHL intervjuat Ian Cole flera gånger och sökt information hos olika rättsliga instanser.

NHL investigation finds no evidence to support anonymous allegations against Ian Cole. https://t.co/dsYtgvsk0P pic.twitter.com/z01XFSqXbW