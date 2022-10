Matchen mellan Oskarshamn och Luleå sköts upp med en timme och 20 minuter efter problem med isen i Be-Ge Center.

När matchen väl spelades så var Luleå bättre och vann med 4-1.

– Det var sjukt, säger Isac Brännström till C More efteråt.

Klockan 18:00 inleddes matchen mellan Oskarshamn och Luleå i Be-Ge Center och det hann spelas nästan 13 minuter och Luleå hade gjort två mål innan matchen tvingades avbrytas på grund av ett stort hål i isen.

Efter en paus på cirka 18 minuter kom spelarna till slut ut på isen igen med planen att börja spela igen. Men det visade sig att problemet med isen inte var åtgärdat och spelarna fick lämna isen igen.

Det tog en timme och 20 minuter innan isen var i dugligt skick igen och matchen kunde återupptas. Sedan blev det ett annat uppehåll i andra perioden på grund av problem med plexiglaset/sargen.

Matchen mellan Oskarshamn och Luleå bryts tillfälligt på grund av Ishaveri ❌ pic.twitter.com/41b6JvL1JS — C More Hockey (@cmorehockey) October 15, 2022

“Försöka hålla fokus ändå”

Men när pucken väl var i spel så var det Luleå som var det bästa laget och kunde vinna matchen med 4-1.

Isac Brännström blev en av målskyttarna för Luleå och menar att det var en mycket märklig match att spela.

– Det var sjukt. Först skulle vi in och sedan sade de att det var redo men det var det ju inte så då fick man bara gå in igen. Man får försöka hålla fokus ändå, säger Brännström till C More efter segern.

“Arenan är kanske inte alltid är på topp”

Det var inte första gången som det är problem med isen i Oskarshamn, något som tränaren Martin Filander också vittnade om.

– Det är lite bekymmer ibland av olika anledningar. Vi har haft lite frysproblem tidigare men det har vi kommit i bukt med. Jag tror det var tredje matchen den här säsongen där vi har det här problemet (med isen). Vi jobbar ju med åtgärdsplaner och möten efter varje match för att höja kvalitén men den här arenan är kanske inte alltid är på topp, säger Filander till C More.

Oskarshamn – Luleå 1–4 (0-2,1-1,0-1)

Oskarshamn: Antti Suomela.

Luleå: Julius Honka, Isac Brännström, Konstantin Komarek, Einar Emanuelsson.

TV: Vem vinner backarnas poängliga?

Matchrapporter: Seger för Luleå på bortaplan mot Oskarshamn Ahti Oksanen och Myles Powell matchvinnare när Oskarshamn besegrade Malmö Stabil seger för Luleå – höll nollan mot Färjestad Färjestad vann efter avgörande i tredje perioden mot Oskarshamn Max Friberg och Anthony Greco heta när Frölunda slog Luleå