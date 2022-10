Filip Mešár har tidigare ryktats till SHL där bland annat Brynäs har varit intresserade av att låna det slovakiske storlöftet.

Men det blir ingen SHL-flytt för 18-åringen – i stället lånas han ut till Kitchener Rangers i den kanadensiska juniorligan OHL.

I somras draftades Filip Mešár i förstarundan som 26:e spelare av Montréal Canadiens men det har sedan varit oklart var slovaken ska spela den här säsongen.

Han var med på Montréals träningsläger men uppgavs sedan vara aktuell för att bli utlånad till SHL där åtminstone två lag, varav ett ryktades vara Brynäs, skulle vara intresserade av att låna in 18-åringen.

Mešár inledde sedan i AHL med Laval Rocket men fick bara göra en match och nu står det klart att talangen lånas ut – men inte till Sverige.

Under lördagen bekräftar nämligen Montréal Canadiens att de lånar ut forwardslöftet till Kitchener Rangers i den kanadensiska juniorligan där han ska spela den här säsongen.

Les Canadiens ont cédé l'attaquant Filip Mesar aux Rangers de Kitchener dans l'OHL.



The Canadiens have loaned forward Filip Mesar to the Kitchener Rangers in the OHL.#GoHabsGo pic.twitter.com/eK70gCxlmi