Tomas Monténs telefon har varit tyst sedan han klev av jobbet som förbundskapten för Juniorkronorna i somras. 44-åringen är öppen för tränarjobb denna säsong – men har främst siktet inställt på nästa år.

– Det är skönt att få tid att reflektera. Det här är en tidpunkt i livet där jag kan suga åt mig väldigt mycket, säger Montén till hockeysverige.se.

Tomas Montén är inte van vid tystnaden.

– Ibland undrar jag om det är något fel på min telefon? säger Montén till stor del på skoj, men även med lite allvar i rösten.

Under sin tid som förbundskapten för Juniorkronorna ringde telefonen frekvent. Stora portioner av dagarna tillbringades med coacher, spelare och framför allt agenter i mobiltelefonen. De senaste månaderna har det, som han själv beskriver det, varit ”väldigt, väldigt tyst”.

– Det är så klart lite tråkigt. Man blir lite hängande själv. Jag har tidigare kollegor som jag jobbat med i sex år och som jag haft regelbunden kontakt med som nu ringer en annan förbundskapten och snackar.

”Försöker bjuda tillbaka”

Det har hunnit gå lite mer över en och en halv månad sedan Juniorkronornas tidigare förbundskapten landade på svensk mark efter att ha bärgat bronset i sin sista JVM-turnering som bänkboss för Sveriges yngsta juniorlandslag.

Montén har njutit av att få spendera mer tid hemma med familjen efter att den gångna säsongen varit i väg under långa perioder med både Tre Kronor och Juniorkronorna.

– Jag var borta på JVM i december, på OS i tre veckor i februari, på VM i tre veckor i maj och så JVM igen i somras i Edmonton. Jag har varit borta min beskärda del, så jag försöker… Vad ska man säga? Bjuda tillbaka.

Under hösten har Montén hjälpt till med sina två söners, sju och tio år gamla, hockeylag – men närmare än så har den tidigare förbundskaptenen inte kommit något hockeyjobb. Han har träffat Juniorkronornas nya förbundskapten Magnus Hävelid samt Tre Kronors nya förbundskapten Sam Hallam för att lämna över lite jobb och han har kunnat skymtats till på Linköpings matcher i SHL.

Kortsiktigt och långsiktigt tänk

Just nu jobbar Montén med två spår: Ett kortsiktigt, där han kan tänka sig att hoppa på något redan den här säsongen om möjligheten är rätt – och ett långsiktigt som helst ska vara ett huvudtränarjobb i Sverige eller ute i Europa.

– För mig är det viktigaste att hitta något inför nästa säsong. Sedan skulle jag inte klaga om jag kunde hitta något redan nu som känns spännande och som jag kan hoppa in i, men då vill jag att det ska leda till ett jobb även nästa år, säger Montén.

– Jag kollar överallt. Just nu är Nordamerika inte så aktuellt, då säsongen bara är några dagar gammal. Där kan inte heller min agent hjälpa mig, då de har ett annat regelverk i Nordamerika där agenter inte får representera både spelare och tränare. I Nordamerika har jag egentligen bara fått intervjuer via folk jag känner, så där är det inte så mycket aktivitet just nu.

– Annars är Europa ett intressant alternativ. Skulle det öppna sig något i Schweiz eller Tyskland under vintern så skulle det vara intressant för mig. Och Sverige då, så klart.

Tomas Montén är i alla fall tydlig med att han känner sig färdig med juniorhockeyn. I alla fall för tillfället.

Efter att ha varit coach på SHL-nivå under sex år tog han 2013 steget till juniorhockeyn och 2016 utnämndes han till förbundskapten i Juniorkronorna, efter att varit assisterande förbundskapten till Rikard Grönborg under två JVM-turneringar dessförinnan.

– Framför allt vill jag komma tillbaka till ett klubblag och den dagliga verksamheten. Det är just den biten som jag alltid saknat under min tid i förbundet. Mina två första år som förbundskapten så tyckte jag att det kändes väldigt konstigt att inte gå till jobbet eller rinken varje dag. Man blir väldigt självständig som förbundskapten där man får jobba mycket själv, säger Montén och fortsätter:

– Just nu kan jag nästan tänka mig vad som helst, men till nästa säsong siktar jag mot SHL eller någon bra europeisk liga. Men jag vet inte, det känns som att jag kanske varit borta lite för länge? Det kanske blev något år för länge i förbundet?

Har du haft några roliga telefonsamtal eller möten de senaste veckorna?

– (skratt) Nej, det har varit väldigt, väldigt tyst. Det har varit helt dött. Det är fortfarande tidigt på säsongen och det har inte hänt så mycket i tränarsvängen. Jag vet att det finns några SHL-klubbar som har tränare med utgående kontrakt, men sedan vet jag inte om jag är på deras radar. Det är väl det som de som representera mig får sköta. Jag har inte gjort några intervjuer inför nästa säsong eller för den här säsongen, för den delen. Vi får se vad som händer. Det kanske börjar röra på sig lite i november eller december.

Ingen abstinens – men: “Då blir jag lite sugen”

44-åringen är öppen för att ta jobb som inte innebär en tränarposition, också.

– Jag är intresserad av scouting. Just nu är det inte aktuellt, men skulle det inte dyka upp något coachjobb under en längre tid så är det definitivt något jag skulle kunna tänka mig att ägna mig åt. Det är ett jobb jag alltid varit intresserad av och tyckt är spännande, men jag har även känt att när jag väl hoppar på det tåget så vill jag vara färdig med min tränarkarriär. Det vet jag väl inte riktigt om jag är. Men får jag inget tränarjobb den här säsongen eller nästa säsong så är ett scoutjobb definitivt något jag skulle vara intresserad av.

Under tiden som Montén funderar på sin framtid njuter han av tiden han får spendera hemma med familjen.

I stället för resor till Luleå, Karlstad och Stockholm står skjutsningar till hockeyträningar och fredagsmys med barnen högst på den tidigare förbundskaptenens prioriteringslista.

– Pojkarna är sju och tio år gamla, så jag har väl inte börjat plocka fram dataprogrammen och visa massa videoklipp från matcherna ännu. Just nu räcker det bra att bara vara med dem på isen, skrattar Montén.

– Det är skönt att få tid att reflektera. Det här är en tidpunkt i livet där jag kan suga åt mig väldigt mycket. Jag fyller på med mycket energi just nu. Jag försöker bara förkovra mig just nu och samtidigt njuta av stunden. När jag väl hittar ett nytt jobb kommer jag väl säkert att titta tillbaka på den här tiden och önska att jag njöt mer. Det är klart att jag hoppas att det ska dyka upp något intressant jobb redan den här säsongen och att jag kanske drar i väg i december, men just nu njuter jag av att kunna spendera mycket tid med min familj.

Än så länge har Tomas Montén ingen hockeyabstinens, men…

– …när SHL drog i gång med full omgång en lördag, när Djurgården hade hemmapremiär inför storpublik på Hovet, när NHL drog i gång här i veckan… Då blir jag lite sugen.

