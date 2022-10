I går kom beskedet att Mathias From och Västerås gått skilda vägar.

Nu är forwarden klar för spel i danska Herning.

– Klubben är en av de mest professionella i Danmark, säger han till klubbens hemsida.

Det blev bara tre matcher för Mathias From i Västerås den här säsongen innan parterna valde att gå skilda vägar. I går meddelade den hockeyallsvenska klubben att From uttryckt ett starkt önskemål om att få bryta sitt kontrakt och snabbt kopplades han samman med en flytt hem till Danmark.

Nu meddelar danska Herning Blue Fox att den VM-meriterade forwarden är klar för spel i klubben.

– Jag är verkligen glad och exalterad över att komma till Blue Fox. Sedan i somras har klubben visat ett enormt intresse för mig. Klubben är en av de mest profesionella i Danmark, vilket gjorde detta till ett logiskt val för mig, säger From till klubbens hemsida.

Inte spelat i Danmark sedan 2014

Den danske 24-åringen har inte spelat i sitt hemland sedan säsongen 2013/14, då han som U17-spelare producerade elva poäng på 15 matcher med Frederikshavn i den danska andraligan. Sedan dess har From hunnit med spel i Rögle, Södertälje, AIK, MoDo och Düsseldorf innan han förra året skrev på för Västerås.

Den gångna säsongen producerade From 21 poäng (11+10) på 43 allsvenska matcher med Västerås och under sin karriär har han stått för 67 poäng på 163 matcher i Hockeyallsvenskan. From har även 70 SHL-matcher med Rögle på meritlistan.

