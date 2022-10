Brad Lambert har haft en imponerande försäsong.

Nu skriver den finske talangen kontrakt med Winnipeg Jets, meddelar klubben på sin hemsida.

Försäsongen var en skräll för Brad Lambert som noterades för ett mål och en assist under sina tre träningsmatcher med Winnipeg Jets. Den finske JVM-forwarden imponerade så pass mycket att han övervägdes få inleda säsongen i NHL.

Nu har Winnipeg Jets skrivit ett treårigt rookiekontrakt med den 18-årige Lambert, vilket klubben meddelar på sin hemsida. Kontraktet har en lönetaksträff på 950 000 dollar och kan vara värt uppåt 1,2 miljoner dollar per säsong efter prestationsbonusar.

Den unge talangen klarade sig undan flera gallringar under försäsongen, men under förra fredagen skickades han tillslut till farmarlaget Manitoba Moose. Därmed kommer han inte till spel i premiärmatchen mot New York Rangers under natten till lördag, svensk tid.

Kan spela i NHL under säsongens gång

Men ännu är det inte uteslutit att han kommer finnas i Winnipegs laguppställning under säsongens gång. Tränaren Rick Bowness har tidigare uttalat sig väldigt positivt kring Lambert efter sin fina insatser under försäsongen, och sätter sig inte emot att jobba med yngre spelare.

I sommarens NHL-draft gick Lambert som det 30:e spelare totalt, och förra säsongen stod han för tio poäng på 49 matcher med JYP och Pelicans i Liiga. Lambert spelade JVM med Finland 2021 och fanns även med i sommarens turnering, där Finland slutade tvåa efter en finalförlust mot Kanada.

Kontroversiella målet: Kanes agerande i blickfånget