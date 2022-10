Mattias Samuelsson blir kvar i Buffalo Sabres ett bra tag framöver.

Han skriver nämligen ett nytt sjuårskontrakt med klubben värt 340 miljoner kronor.

Förra säsongen tog Mattias Samuelsson en mer ordinarie plats på Buffalo Sabres backlinje och spelade 42 matcher i NHL.

Nu visar Buffalo att de satsar på den 22-årige backen då klubben meddelar att de har kommit överens om ett sjuårskontrakt med Samuelsson med en lönetaksträff på nästan 4,3 miljoner dollar per säsong. Kontraktets totala värde är 30 miljoner dollar vilket motsvarar 340 miljoner kronor.

Sammy szn 🤩



We have signed defenseman Mattias Samuelsson to a 7-year contract extension worth $30 million.



Details: https://t.co/zvrp56Fikz pic.twitter.com/hY4IXWz94C