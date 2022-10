Han draftades som första spelare i sommarens NHL-draft.

I går fick Juraj Slafkovský beskedet att han inleder säsongen med Montreal Canadiens.

– Det känns helt fantastiskt. Jag har aldrig gett upp hoppet om det, säger den slovakiska talangen till NHL.com.

Klubbarna har nu gjort sina val. Under gårdagen gjordes de sista bortgallringarna, och de spelare som återstår kommer nu vara del av laguppställningarna inför respektive lags premiärmatcher.

Juraj Slafkovský var en av spelarna som höll sig kvar och kommer nu inleda säsongen med Montreal Canadiens.

– Det känns helt fantastiskt. Jag har aldrig gett upp hoppet om det. Från och med onsdag finns det en hel del att stå i, säger stortalangen till NHL.com.

Den 18-årige forwarden draftas först av alla i sommarens draft och är nu redo att försöka slå sig in i ligan.

– Jag kommer göra mitt allra bästa varje chans jag får att spela. Om jag ger mitt allt kommer jag nog kunna stanna här ett bra tag och det är vad jag siktar på.

Kan NHL-debutera i klassikermötet

Slafkovský kommer inte vara den enda rookien som hoppas på att imponera med Montreal denna säsong. Med sig har han backarna Kaiden Guhle, Jordan Harris, och Arber Xhekaj, som alla fick beskedet om att de skulle få starta säsongen i NHL samtidigt.

Förra året spelade Slafkovský majoriteten av säsongen med HC TPS i Liiga, där han noterades för 10 poäng (5+5) under 31 matcher. Den unge talangen noterades även för sju mål under sju matcher under årets OS i Peking, där han vann en bronsmedalj med Slovakien.

Nu har han alltså tagit klivet över till Nordamerika och pröva lyckan i NHL. Under natten till torsdag kommer Montreal Canadiens ställas mot Toronto Maple Leafs i säsongspremiären hemma i Bell Centre.

