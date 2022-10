Efter att ha kommit tillbaka från en svår ögonskada var Carl Hagelin på väg att bli redo för den kommande säsongen. Då började höften spöka. Nu meddelar klubben att spelaren är borta på obestämd tid efter en operation.

Carl Hagelin tog i mars en klubba mot ögat och drabbades av en svår skada som riskerade att sabba hans syn för evigt.

Men efter flera operationer var forwarden kvitt problemen när träningscampen började med Washington Capitals. Trots det deltog inte svensken fullt ut.

Det på grund av ännu ett problem.

En kronisk höftsmärta som inte ville ge med sig. Något 34-åringen nu har opererats för. Capitals meddelar på sina sociala medier att Carl Hagelin är borta från laget på obestämd tid.

#Caps forward Carl Hagelin underwent an arthroscopic surgical procedure to address his chronic left hip on Monday morning. Hagelin will be out indefinitely.