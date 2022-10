Tranås manglade stackars Borlänge med 7-0 och tog inte bara tredje raka segern i serieupptakten, man höll dessutom nollan för tredje matchen i rad. Det som de två senaste säsongerna varit kaotiska Tranås framstår just nu som trygga, trygga Tranås.



Nu är höstens version av Borlänge, en kraftigt föryngrad upplaga av laget med avsaknad av rutin och väldigt få spelare som kan kallas spets, förstås inte någon större värdemätare. Men Tranås och lagets säsongsinledning imponerar verkligen.



Och det är inte just de förkrossande utklassningssiffrorna 7-0 hemma i Stiga Arena som imponerar, utan sättet laget uppträder på.



Efter två katastrofsäsonger har laget haft ynnesten att jobba med arbetsro under försäsongen. Starke mannen Stefan Fransson har byggt ett väldigt intressant lag och tränaren Arto Mietti