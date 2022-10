Jason Dickinson får byta NHL-klubb bara dagar innan NHL-premiären.

Centern, som är storebror till MoDo-succén Josh Dickinson, trejdas från Vancouver Canucks till Chicago Blackhawks.

På onsdag kommer Vancouver Canucks och Chicago Blackhawks att spela sina premiärmatcher för den nya NHL-säsongen då Chicago ställs mot regerande Stanley Cup-mästarna Colorado Avalanche medan Vancouver möter Edmonton Oilers.

Nu genomför de båda lagen då en trejd bara några dagar innan premiären.

Vancouver skickar centern Jason Dickinson och ett andrarundeval till Chicago Blackhawks i utbyte mot backen Riley Stillman. I och med tredjen sparar Canucks 1,3 miljoner dollar i lönetaksutrymme.

– Man vill alltid kunna vara flexibel med det lönetaksutrymme man har och det var en del av den här trejden men vi är också glada att ha Riley hos oss. Det var inte ett lätt beslut för Jason är också en bra hockeyspelare men jag tror att i slutändan är båda lagen nöjda med det här bytet, säger Vancouvers svenske general manager Patrik Allvin.

