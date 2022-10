Jacob Larsson bytte Anaheim Ducks mot Ottawa Senators i somras.

Men han tar inte plats i sitt nya NHL-lag – den 25-årige backen sätts upp på waivers i syfte att bli flyttas till farmarlaget.

Efter att ha representerat Anaheim Ducks under hela sin NHL-karriär så fick Jacob Larsson flytta under sommaren då han i stället värvades till Ottawa Senators.

Nu står det dock klart att han inte kommer att ta en NHL-plats i sitt nya lag. På Twitter skriver nämligen Ottawa att Larsson är en av spelarna som kommer att sättas upp på waivers under söndagen för att flyttas till klubbens farmarlag Belleville Senators.

En annan spelare som också kommer sättas upp på waivers av “Sens” är Jayce Hawryluk som spelade SHL-hockey i Skellefteå förra säsongen. Spelarna som sätts upp på waivers görs då tillgängliga för alla 31 andra NHL-lag under 24 timmar och kan bli upplockade av ett annat lag.

1/3 Roster update: On Sunday, the #Sens will place the following players on waivers for the purpose of assignment to @BellevilleSens: A. Bibeau, J. Hawryluk, J. Larsson and S. Sabourin.