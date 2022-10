Sonny Milano stod för sin bästa säsong i karriären i fjol – men trots det har han svårt att hitta en ny NHL-klubb.

Nu släpps han av Calgary Flames efter ett misslyckat provspel och är återigen free agent.

I fjol var Sonny Milanos bästa säsong hittills i NHL-karriären då han sköt 14 mål och 34 poäng på 66 matcher i Anaheim Ducks och han bildade bland annat ett underhållande radarpar med Trevor Zegras.

Men trots det erbjöds Milano inget nytt kontrakt av Ducks och han blev då free agent. Det dröjde sedan väldigt länge innan forwarden fick en ny klubbadress då han skrev på ett tryout-kontrakt med Calgary Flames.

Nu står det dock klart att Milano inte tar en plats i Calgary. Klubben meddelar att 26-åringen släpps efter ett misslyckat provspel. Även Cody Eakin får lämna Calgary efter att inte ha spelat till sig ett kontrakt.

Dustin Wolf has been assigned to the @AHLWranglers.



Sonny Milano and Cody Eakin have been released from their PTO's. #Flames | @GoodLifeFitness pic.twitter.com/QgW6trJOvW