Brynäs har haft det tufft under säsongsstarten - men en spelare har stuckit ut i positiv bemärkelse. Backen David Sklenicka har öst in poäng - och varit på isen vid 16 av 19 (!) Brynäsmål under säsongen.

– Jojo, men jag har varit på isen när motståndarna gjort mål säkert 15 gånger…säger han till hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Brynäs igår besegrade Leksand innebar det att laget tog sin blott andra vinst på sju matcher i SHL den här säsongen. Med det lämnade de också SHL:s jumboplats och ligger på säker mark i den haltande SHL-tabellen.

Men trots de inledande svårigheterna har Brynäs-supportrarna i alla fall tagit en ny spelare till sina hjärtan: David Sklenicka. När tjecken presenterades hade han förvisso meriter från spel i landslaget både under OS och VM, men få trodde nog att han skulle bli en offensiv kraft att räkna med. Det har han dock varit. Sklenicka har gjort åtta poäng på sina sju inledande matcher i SHL. Han ligger tvåa i backarnas poängliga, bakom överlägsne Jonathan Pudas, och ligger sexa i den totala poängligan.

Om han är förvånad själv? Det kan man säga.

– Ja, såklart. Kollar du min statistik från tidigare i karriären ser du att jag gjort kanske 15 poäng per säsong. Men det här handlar inte om mig utan om laget. Det spelar ingen roll hur många poäng en spelare gör, säger succévärvningen till hockeysverige.se.

Har det varit frustrerande att du levererat så mycket, men inte fått resultaten med dig?

– Ja, jag har varit besviken. Vi har förlorat nästan hela tiden och jag har inte spelat tillräckligt bra i defensiven. Allting börjar i egen zon. Spelar vi bra där, då kan vi gå framåt. Men som sagt: Det handlar inte om hur många poäng du själv gör, utan hur många poäng laget tar. Vi vill vara topp-sex i den här ligan. Vi har mycket jobb kvar att göra för att kunna nå dit.

Foto: Bildbyrån.

Galna siffrorna

Utöver att Sklenicka levererat poäng i drivor är det en annan statistik som sticker ut. Backen spelar 22:36 i snitt per match, alltså lite drygt en tredjedel av matchen, men är på isen vid 84 procent av Brynäs mål. Inför gårdagens match mot Leksand hade han varit på isen vid 13 av 15 mål, och eftersom han fanns på planen vid tre av fyra Brynäsmål under torsdagen är nu den siffran uppe i 16 av 19 fullträffar. 13 i lika styrka och tre i powerplay. Ingen annan spelare i hela SHL har varit på isen vid fler än tio mål i lika styrka.

– Ja, det är den positiva sidan av myntet, säger han med ett skratt.

– Men jag har ju också varit på isen när motståndarna gjort mål säkert 15 gånger. Det är inte en bra siffra. Jag måste fokusera mer på defensiven.

Riktigt så illa som 15 mål är det dock inte. 26-åringen har befunnit sig på isen vid tolv mål bakåt. Tio i lika styrka (även det flest i SHL) och två i boxplay. Brynäs har släppt in 29 mål, vilket gör att tjeckien “bara” varit inne på 41 procent av målen bakåt.

– SHL är en tuff liga. Det är kamper och dueller hela tiden, och väldigt mycket skridskoåkning. Det är inte enkelt att spela här.

– Jag har bara haft tur att det gått så bra offensivt. Nästan varje skott jag tagit har gått in, eller så har någon styrt in pucken. Det är bara tur, säger Brynäsbacken ödmjukt.

Den hårdskjutande försvararen har hittills fått iväg 17 skott på mål, vilket är sjunde flest av ligans backar. Färjestads Theodor Lennström toppar på 23.

“Hade bara hört bra saker”

David Sklenicka är ensam tjeck i laget, men har oväntat många kopplingar till Brynäs. Han har spelat med Anders Lindbäck, Niklas Friman och Hannes Björninen i Jokerit, och har haft båda Brynäs assisterande tränare (Ari-Pekka Pajuluoma och Kalle Kaskinen) som tränare i Jokerit respektive tjeckiska landslaget.

– Jag pratade med Anders Lindbäck, och han berättade om allt som är bra med Gävle eftersom han är härifrån. Han sa “Du måste skriva på! Vi ska spela ihop, det kommer bli så kul”. Det var den stora anledningen till varför jag skrev på med Brynäs.

– Men jag känner ganska många i laget och det har hjälpt mig att anpassa mig här, och komma in i omklädningsrummet.

Ari-Pekka Pajuluoma och Kalle Kaskinen bakom Mikko Manner. Foto: Bildbyrån.

Hur mycket spelade det in att du känner ett par av tränarna sedan tidigare?

– När jag skrev på var Ari-Pekka här som en av de assisterande, och honom lärde jag känna i Jokerit för ett par år sedan. Efter det skrev Kalle också på och han har jobbat i tjeckiska landslaget. Det hjälpte mig också. Jag visste lite om huvudtränaren (Mikko Manner) också, för han har jobbat med Lauri Marjamäki som jag hade i Kärpät. Jag hade bara hört bra saker om coacherna och Brynäs.

Efter de klara förlusterna mot Växjö och Malmö, med totalt tolv insläppta mål, lyckades Brynäs under torsdagen stänga till sin defensiv i den tredje perioden. Något som varit ett bekymmer hela säsongen.

– Jag tycker den här matchen (mot Leksand) påminde en del om de första två perioderna i Malmömatchen. Men då var vi fruktansvärt dåliga i tredje perioden. Nu var vi mer fokuserade i tredje, där vi tidigare släppt in väldigt mycket mål. Efter att vi gör 4-3 spelade vi så bra defensivt. Leksand skapade inte så mycket.

– Vi är så glada att vi äntligen tog tre poäng igen. Nu är det bara att fortsätta, och ta tre poäng mot Skellefteå på lördag också.

