Jake Virtanen friades från brottsanklagelserna och fick en chans i Edmonton Oilers.

Men han tar inte plats i NHL-laget utan släpps i stället av Oilers.

I somras friades Jake Virtanen från anklagelserna som hade riktats mot honom och det började då direkt ryktas om ett stort intresse bland NHL-klubbarna för den 26-årige forwarden.

Edmonton Oilers plockade sedan in Virtanen på ett tryout-kontrakt för att han skulle få en chans att visa att han borde ha en plats i NHL inför den kommande säsongen.

Nu meddelar klubben dock att det blev ett misslyckat provspel för Jake Virtanen. Han erbjuds inget kontrakt utan släpps av klubben och är återigen free agent på marknaden.

