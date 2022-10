Dallas Stars skickar ner tre svenskar till farmarlaget inför att NHL-säsongen ska börja.

Det är Fredrik Olofsson, Oskar Bäck och Fredrik Karlström som alla får inleda i AHL.

Snart börjar NHL-säsongen och klubbarna genomför därför de sista gallringarna innan truppen ska sättas.

Under torsdagskvällen går då Dallas Stars ut med att flera spelare flyttas ner till AHL och inte kommer att ta plats i NHL-laget inför den kommande säsongen.

Tre av spelarna som omplaceras till farmarlaget är svenskar då Oskar Bäck, Fredrik Karlström och Fredrik Olofsson alla får inleda säsongen hos Texas Stars i AHL.

We have loaned the following players to @TexasStars, reducing our training camp roster to 28 players:



Oskar Back

Mavrik Bourque

Fredrik Karlstrom

Fredrik Olofsson

Ryan Shea