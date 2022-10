Nils Lundkvist bygger vidare på sin fina försäsong med Dallas Stars. I natt blev den svenske backen målskytt på nytt för sin nya klubb.

Nils Lundkvist blev hyllad av backpartnern Miro Heiskanen efter debutmatchen med Dallas Stars förra veckan, där den finske backen lyfte fram Lundkvists tvåvägsegenskaper och passningsspel.

Lundkvist kan skjuta också.

I mötet med Minnesota dundrade Lundkvist in en puck för sin nya klubb – och i natt slog den svenske backen till på nytt. Med drygt fyra och en halv minut kvar att spela av den tredje perioden i nattens möte med Colorado Avalanche dundrade Piteåsonen in 1–2-reduceringen från sin position vid den vänstra tekningscirkeln bakom en chanslös Pavel Francouz i Colorado-målet.

Totalt noterades Lundkvist för fyra skott på mål och loggade en bit över 20 minuters istid i matchen som Stars förlorade med 1–3. Den svenske backen utnämndes även till matchens tredje stjärna tack vare sin insats i matchen.

