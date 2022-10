Mathew Barzal skriver ett nytt åttaårskontrakt med New York Islanders.

Kontraktet har en lönetaksträff på 9,15 miljoner dollar och är värt totalt nästan 800 miljoner kronor.

För ett par veckor sedan berättade Mathew Barzal om sin förhoppning att förlänga med New York Islanders och att få ett nytt kontrakt klart innan den kommande säsongen börjar.

Nu har hans önskan gått i uppfyllelse.

Islanders meddelar på sin hemsida att de har kommit överens med Barzal om ett nytt åttaårskontrakt som gäller till 2031. Det nya kontraktet börjar gälla från och med nästa år och har en lönetaksträff på 9,15 miljoner dollar. Kontraktets totala värde är 794 miljoner kronor.

#Isles News: The New York Islanders announced today that Mathew Barzal has agreed to terms on an eight-year contract.