Den unge backen Anton Berglund har numer en dubbellicens. 20-åringen, som gjorde 34 SHL-matcher förra säsongen, kan även spela för Forshaga.

Hockeyettan har premiär under helgen.

Då lånar Forshaga in Anton Berglund från Färjestad på en dubbellicens. Backen gjorde 34 matcher i SHL med Färjestad under fjolåret, och var även med i elva matcher under slutspelet. Från den säsongen tar han med sig ett SM-guld.

Kan vandra fritt

Nu är det dags för en ny säsong, och 20-åringen har hittills inte spelat i någon SHL-match för värmlänningarna. Då passade Forshaga på att fixa en dubbellicens, vilket gör att han kan vandra fritt mellan klubbarna under säsongen.

Anton Berglund gjorde 14 matcher med Forshaga under säsongen 2020/2021. Till morgondagens premiär borta mot Köping är backlöftet alltså uttagningsbar.

TV: Gustaf Franzén förklarar "Boforsandan"

Matchrapporter: Michael Lindqvist gjorde två mål när Färjestad vann mot Timrå Oscar Möller gjorde två mål när Skellefteå vann mot Färjestad Skellefteå utklassade Färjestad på hemmaplan Straffar avgjorde när Linköping vann mot Färjestad Färjestad avgjorde tät match mot Växjö i tredje perioden