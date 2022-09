John Klingberg klev av isen mitt under matchen utan att återvända. Nu förklarar Anaheim Ducks, i ett inlägg på Twitter, att backstjärnan lämnade för att vittna födelsen av sin dotter.

Under torsdagens träningsmatch, när Anaheim Ducks mötte Arizona Coyotes, lämnade John Klingberg Honda Center och kom aldrig tillbaka igen.

Nu förklarar klubben varför i ett inlägg på Twitter. Klingberg rusade nämligen iväg för att kunna hinna till förlossningen av sitt barn. Enligt inlägget hann den svenske storbacken precis i rättan tid. 20 minuter efter han anlänt välkomnade paret Klingberg sin andra dotter till världen.

Welcome to the world, Ida Viola Klingberg!



John left in the middle of our game last night and got to the hospital with 20 minutes to spare to meet his daughter 🧡 pic.twitter.com/YFPKXmW5vW