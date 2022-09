Östersund överraskade i premiären med en vinst mot Södertälje. I kväll kom nästa skalp. De bottentippade nykomlingarna kontrade sig till en 6–2-seger mot ett slarvigt AIK.

– Någonstans visste vi att vi kan kriga och det är det som kan ge oss segar, det är det vi gör i dag, säger Anderberg i C More.

Efter en vinst i den Allsvenska premiären hade Östersund vind i seglen när de klev ut på hemmaisen i kvällens möte mot AIK.

Det var två lag som kom flygande ut ur båsen, men det var Östersund som kunde förvalta sina chanser bäst. AIK slarvade bort pucken på offensiv blålinje vid flera tillfällen och råkade ut för farliga kontringar.

När dryga fem minuter var spelade hade Östersund tagit en 2–0-ledning och fortsatte att trumma på, även om AIK även hade sina chanser.

– Vi spelar lite småslarvigt, lite enkla mål vi släpper in. Jag tror alla känner det på bänken också, vi måste vara lite tajtare bakåt. Vi kan inte bjuda på så mycket enkla mål. Framåt skapar vi lägen, så det är bara att fortsätta där, säger AIK:s Filip Windlert i C More efter första perioden.

“Lite för flängigt”

Trots att Daniel Muzito-Bagenda reducerat, fortsatte Östersund att trumma på. Misstagen som Windlert nämner blev inte färre, istället kunde Östersund jobba till sig en straff efter att AIK:s stortalang Dalibor Dvorský tappat pucken på offensiv blå. Henrik Marklund förvaltade straffen och Östersund hade skaffat sig 4–1 på tavlan.

– Det är lite för flängigt. Vi behöver ta lite större ansvar över pucken rent individmässigt, säger AIK-tränaren Anton Blomqvist i C More inför den tredje perioden.

Med ett powerplay gick AIK in i den trejde perioden med uppdraget att hämta upp ett tremålsunderläge. Men trots att spelarna och ledarna fortsatta att upprepa just det Blomqvist nämnde inför sista perioden, fortsatte AIK att spela ifrån sig pucken.

Östersund kontringar kom med blandad framgång, men var tillräckligt framgångsrika under hela matchen för att säkra segern.

– Resultat är bra, finns inget att klaga på där, men vi får ganska bra utdelning också, säger en av Östersunds målskyttar, Sebastian Fakt i C More.

"Det är där vi ska vara, eller vad är det man ska säga nu?"

AIK gjorde ett sista försök. Men en time-out och ett målvakt som lämnat buren ledde endast till 5–1 för Östersund.

Zion Nybeck putsade till siffrorna till 2–5, innan Alexander Anderberg gjorde sitt andra för matchen till 6–2.

– Det är underbart. Någonstans visste vi att vi kan kriga och det är det som kan ge oss segar, det är det vi gör i dag. Vi åker som bara den, forwards ger sig aldrig, backar hittar lösningar nerifrån. Vi sköljer på hela tiden, vi nöjer oss aldrig. Vi är nog jävligt jobbiga att möta faktiskt, säger Anderberg i C More.

Östersund gick med den vinsten under en kort tid upp på förstaplatsen i tabellen för att sedan passeras av Kristianstad, som även besegrade ett av Stockholmslagen i kväll.

– Det är där vi ska vara, eller vad är det man ska säga nu? säger Anderberg i C More.

TV: Richard Gynge om saknaden av Robert Rosén

Matchrapporter: Östersunds IK slog AIK efter Alexander Anderbergs dubbel Straffar avgjorde för AIK i bortasegern mot Modo Hockey Straffar avgjorde när Östersunds IK vann mot SSK Östersunds IK säkrade avancemanget efter seger Förlust utan betydelse för utslaget Halmstad