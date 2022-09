En kraftig orkan förväntas nå Floridas kust under veckan, och det är svårt att förutspå i hur stor utsträckning den kommer påverka staten. Därmed ställer Tampa Bay Lightning in sina två träningsmatcher, vilket klubben meddelade på sin hemsida.

Under senare delen av veckan hade Tampa Bay Lightning planerat in två träningsmatcher hemma i Amalie Arena. Först mot Carolina Hurricanes, och dagen därpå stod Nashville Predators på schemat.

Men vädrets makter är inget att leka med, så Tampa Bay Lightning har fått vidta försiktighetsåtgärder i samband med att orkanen Ian förväntas nå Floridas kust under senare delen av veckan. Träningsmatcherna skjuts därmed upp till senare tillfällen då det är oklart hur orkanen kommer att påverka staten, vilket klubben meddelade på sin hemsida.

Datum för de framskjutna matcherna är ännu inte bestämda.

I ett tweet, avslutar klubben med att skicka ut ett styrkande meddelande, där de hoppas att alla håller sig säkra och är försiktiga.

We have postponed our preseason games on Wednesday, September 28 against Carolina and Thursday, September 29 against Nashville at @AmalieArena due to the potential effects of Hurricane Ian.



Stay safe, Tampa Bay. 💙https://t.co/OL5CKwHKKj